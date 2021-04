Verissimo, da Serena Autieri ad Alice Campello: gli ospiti di Silvia Toffanin di oggi

10 aprile 2021 a

Arriva una nuova puntata di Verissimo, oggi sabato 10 aprile 2021, alle ore 15.30 su Canale 5, Ospiti vip come sempre nel salotto di Silvia Toffanin e come sempre ci saranno rivelazioni importanti nel corso del pomeriggio del sabato della rete ammiraglia Mediaset.

Fra gli ospiti annunciati ci sono il duo comico formato da Pio e Amedeo, che sono stati ospiti fino alla terza puntata di Amici. Inoltre, dal 16 aprile saranno in tv con lo show Felicissima sera, una trasmissione che in questa occasione non mancheranno certo di presentare.

Ecco poi come protagonista, davanti a Silvia Toffanin, Alice Campello. Con lei il compagno, calciatore spagnolo e attaccante della Juventus, Alvaro Morata. Questa di oggi è annunciata come la loro prima intervista di coppia. Quindi ecco Raoul Bova e Serena Autieri i quali parleranno della fiction che andrà in onda su Canale 5 prossimamente, dal titolo Buongiorno mamma.

Tra gli ospiti sono annunciati anche i tre giudici Amici 2021 serale la cui quarta puntata verrà trasmessa oggi in prima serata su Canale 5. Si tratta di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Con loro Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nel corso della terza puntata del Serale. Una nuova eliminazione è in programma per questa sera insieme a ospiti e immancabili colpi di scena,

Infine, a conclusione sarà in studio anche Luca Barbarossa, che ha scelto di celebrare i suoi 60 anni pubblicando un romanzo autobiografico intitolato Non perderti niente; Enrica Bonaccorti si racconterà poi tra vita privata e carriera e Mariangela Tarì, autrice del libro Il precipizio dell’amore. Una serie di ospiti di primo piano e temi di grande attualità che vengono visti con un racconto personale da parte degli ospiti i quali i quali non mancheranno di comunicare aspetti anche intimi alla padrona di casa.

