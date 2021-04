Amici 2021, Serale sabato 10 aprile: eliminato e ospiti di Maria De Filippi saranno Amoroso e Manzini (spoiler)

10 aprile 2021 a

a

a

Stasera, sabato 10 aprile, nuovo appuntamento (è la quarta puntata) di Amici 2021 Serale su Canale 5. Negli studi di Amici c'è già stata la registrazione e questa che vedremo in prima serata è una messa in onda che possiamo anticipare secondo le soffiate delle talpe del sito specializzato Il vicolo delle news. Quello che segue è uno spoiler.

Giulia, Sangiovanni è pazzo di lei: "Sono innamorato, ma non di come balla"

Ci sono tre squadre in gara. Si tratta di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Enula, Sangiovanni, Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro, Martina, Raffaele, Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia, Samuele.

Nella prima manche la squadra Celentano-Zerbi sfida il team Peparini-Pettinelli e alla fine vince. A rischio va l’intera squadra sconfitta. A differenza delle prime puntate, la manche non decreta l’eliminazione ma il primo allievo al ballottaggio, che è il cantante Aka7even. Si salvano i ballerini Giulia e Samuele.

Eccoci adesso alla seconda manche con la squadra Celentano-Zerbi che se la vede con il team Arisa-Cuccarini e perde. Vede finire a rischio i cantanti Sangiovanni, Deddy ed Enula. Vengono salvati i primi due; a rischiare l’eliminazione è Enula.

Quindi la terza manche con la sfida tra le squadre Arisa-Cuccarini e Celentano-Zerbi, con vittoria di quest’ultima. Al ballottaggio finiscono il ballerino Alessandro e i cantanti Raffaele e Tancredi. A rischiare di uscire è Tancredi.

Il ballottaggio finale decreta la definitiva eliminazione della puntata: una sfida a tre tra i cantanti Aka7even, Enula e Tancredi. Il primo che viene salvato è il cantante voluto ad Amici da Anna Pettinelli (Aka7even). Enula e Tancredi, come avvenuto nelle scorse puntate, scoprono il nome dell’eliminato una volta rientrati in casa.

Amici 2021, la sfida tra i fidanzati Rosa e Deddy finisce in lacrime: eliminata la ballerina



Nelle sfide, decisivo è stato il giudizio della giuria esterna, composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash. Il pubblico ha potuto nuovamente votare il proprio allievo preferito in corsa per il Premio Tim di 30.000 euro; la ballerina Giulia è prima per la quarta volta. Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio Alessandra Amoroso. Spazio comico, invece, affidato a Francesca Manzini: che ospiti in una puntata ricca di colpi di scena. A stasera per i dettagli.

Sesso nella casetta di Amici lontano dalle telecamere. Il retroscena che imbarazza | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.