Serena Rossi, la Canzone segreta è per lei: finale romantico con il bacio di Davide Devenuto

Fuori programma a Canzone segreta, lo show di Rai1 condotto da Serena Rossi. Nella puntata di venerdì 9 aprile infatti la stessa conduttrice è stata "vittima" di una sorpresa da parte dei suoi amici e non solo. Se infatti nel corso delle puntate della trasmissione di Rai1 la Rossi rappresenta proprio l'architetto principale delle Canzoni segrete per gli ospiti, stavolta si è vista orchestrare un autentico tiro mancino nei suoi confronti. A cominciare dall'amica e collega Christiane Filangieri, che ha subito annunciato come stavolta l'ospite fosse proprio la conduttrice.

Reazione a dir poco emozionata di Serena, che si è seduta sulla famigerata sedia bianca ed elettrizzata ha cominciato ad aspettare. La Canzone segreta è stata Io che amo solo te, di Sergio Endrigo, cantata alla perfezione da Tosca. Via via hanno poi preso posizione sul palco di Rai1 amici e parenti di Serena Rossi, dalla sorella ai genitori, fino a Davide Devenuto, compagno della showgirl e attrice e padre di suo figlio Diego. Finale romantico, con bacio in diretta tv e lacrime emozionate.

Un momento commovente, a cui hanno fatto seguito poi due battute su come gli altri abbiano fatto ad architettare la sorpresa: "Ma con chi sta adesso Diego?", si è chiesta la stessa presentatrice del programma, preoccupata per il figlio. Successivamente Serena Rossi e Tosca si sono esibite in una toccante interpretazione di un brano di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Mia Martini che costituisce una figura fondamentale nella carriera della Rossi: quando ha recitato da protagonista nel film tv sulla sua biografia, la vita professionale di Serena è stata stravolta, con definitiva consacrazione. Ora lei è un punto di riferimento per la fiction italiana e non solo. Alle serie tv seguitissime, si sono aggiunti anche programmi tv di successo: insomma, in questi ultimi anni pare riuscirle tutto alla perfezione.

