Principe Filippo, così cambiano i programmi tv: omaggio al marito della Regina Elisabetta

Cambiano i programmi tv per rendere omaggio al principe Filippo, il duca di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, morto oggi, 9 aprile, all'età di 99 anni. Il principe Filippo è stato ricordato, con i tratti della sua figura proposti in ogni spigolatura, in telegiornali e programmi di attualità, ma stasera su Sky Uno alle 21.15 in programma c'è "Filippo, storia di un principe": documentario del 2016 di Neil Ferguson, il presentatore televisivo britannico Phillip Schofield incontra Filippo, che ripercorre la sua vita in occasione del sessantesimo anniversario da quando divenne Duca di Edimburgo (in replica il 10 aprile alle 20.20). Sono presenti tra gli altri anche Kate Middleton, Judi Dench e Roger Moore.

Principe Filippo, ballerine russe e attrici: Regina Elisabetta per 63 volte sul punto di divorziare

A seguire, sempre su Sky Uno (alle 22.10), un altro doc, I 70 anni di nozze della Regina, girato all'epoca delle nozze di ferro tra Elisabetta II e il principe Filippo, che si sposarono nel 1947 (in replica il 10 aprile alle 19.25). Entrambi restano on demand sino al 30 giugno.

Principe Filippo, funerali a Windsor. Otto giorni di lutto per la Regina Elisabetta



Nella giornata di domani, sabato 10 aprile, oltre alle due repliche appena annunciate dei due documentari, vanno in onda alle 16.20 i due episodi di Storia di una monarchia, serie doc americana del 2018 che analizza momenti cruciali della storia della corona inglese, dalla storia d'amore tra Wallis Simpson ed Edoardo VIII, fino a Diana e Meghan Markle (disponibili anche on demand). Su NowTv è disponibile inoltre la stagione The Royals – Vizi e virtù a corte con Costantino della Gherardesca e Luisa Ciuni, su storie e scandali della corte britannica. Non è infine da escludersi una diretta tv in occasione dei funerali. La data ufficiale non c'è ancora, verrà comunicata successivamente anche se i funerali - si terranno a Windsor - non saranno di stato come annunciato oggi (per le limitaizoni Covid).

Principe Filippo, la visita ad Assisi nel 1986 e l'incontro con il presidente Cossiga

