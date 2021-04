Tv7: disastro Moby Prince, montagna ko per Covid, il processo per il caso Floyd

09 aprile 2021 a

Drammi e tragedie al centro di Tv7, la puntata in programma stasera in tv, venerdì 9 aprile, su Rai 1 poco dopo le 24. Si comincia con il Covid, in particolare con il Caso Sicilia. Gli ospedali sono al limite, i ricoveri raddoppiati in 10 giorni, gli interventi delle ambulanze di Palermo passati da 80 a 180. L’ospedale Cervello è saturo, fuori da quello di Partinico code anche di 20 ambulanze. Palermo è zona rossa mentre va avanti l’inchiesta della Procura di Trapani che accusa i vertici dell’assessorato alla Sanità di aver falsificato i numeri: le intercettazioni parlano di 190 decessi nel 2020 e mai registrati. La Sicilia, però, è anche quella che ha un hub per le vaccinazioni dove i fragili sono stati vaccinati per primi e che, nonostante l’emergenza, accoglie da Brindisi un paziente Covid di 37 anni che rischia la vita. Ovviamente l'attenzione si focalizza anche sui problemi di carattere economico. Marco è il gestore di un impianto di risalita all'Abetone: ha investito 800mila euro su una seggiovia nuova e non l'ha mai potuta mettere in funzione; poi Niccolò, un mutuo e un bimbo, è maestro di sci in inverno e cameriere in hotel d'estate: non lavora da un anno. Come Arsim, cuoco in un hotel di Roccaraso. Quella appena conclusa passa alla storia come la prima stagione invernale mai partita: gli impianti sono chiusi dall'8 marzo 2020. Albergatori e ristoratori, imprenditori, maestri di sci, stagionali: tutti lamentano la scarsità dei ristori ricevuti. Il governo ha stanziato 700 milioni per l'economia della montagna, da ripartire in base alle presenze alberghiere. Così oltre il 60% dei fondi andrebbe alle province di Trento e Bolzano mentre alle località dell'Appennino, che lavorano con turisti pendolari più che con i pernottamenti, resterebbero solo le briciole. E tutto questo nonostante un inverno che è stato ovunque ricco di neve. Senza il Covid sarebbe stata una stagione molto ricca. Restano la rabbia, l'amarezza e la povertà.

Tv7 si occupa di una delle tragedie della storia d'Italia. Un traghetto in fiamme ignorato per ore, una verità processuale sconfessata con prove logiche e documentali, trent'anni di contraddizioni. E 140 morti. Era il 10 aprile del 1991, giorno del disastro del Moby Prince. Solo dopo anni di battaglie dei familiari delle vittime e il lavoro di una commissione parlamentare, gli errori nei soccorsi, la posizione irregolare della petroliera, gli accordi tra compagnie hanno smontato quella che era stata la "versione ufficiale" degli eventi: l’errore umano. Trent'anni dopo, l'eredità per la verità sulla strage la stanno raccogliendo i figli delle vittime, giovani studiosi che offrono collaborazione ai periti di parte civile, i ragazzi che sui social e a scuola chiedono di conoscerne la storia.

Focus anche sugli Stati Uniti, a Minneapolis è in corso il processo per George Floyd. Alla sbarra Derek Chauvin il poliziotto che ha provocato la morte dell’afroamericano schiacciandogli il collo con il ginocchio. Tv7 ne discute con Alessandro Portelli che ha insegnato letteratura americana alla “Sapienza” di Roma, Stefano Pistolini de “Il Foglio” e Marina Catucci corrispondente a New York per “Il Manifesto”. E ancora servizio dedicati a chi ha deciso, o è stato costretto, di fare il rider, un lavoro impegnativo e pericoloso, soprattutto nelle grandi città. Poi Stefano Bollani, compositore e pianista che già a 5 anni aveva deciso che avrebbe vissuto grazie alla musica: un obiettivo che ha centrato. Racconta il suo ultimo disco, ma anche difficoltà di non poter effettuare concerti a causa del Covid che però non è riuscito a bloccare la creatività. Infine, dagli archivi di Tv7, alla scoperta di Milano con gli occhi e la curiosità dei più piccoli: nel 1965 alcuni studenti di prima media, seguiti dalle telecamere, intervistarono alcuni lavoratori per poter svolgere un tema. Il titolo era La mia città.

