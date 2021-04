L'Eredità, il giovane Francesco nuovo campione: ma alla Ghigliottina sbaglia il Protocollo

09 aprile 2021 a

Nuovo campione a L'Eredità nella puntata di venerdì 9 aprile, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta di Francesco, che ha scalzato dal trono un altro concorrente di nome Francesco. Il neo campione, giovane insegnante ed esperto di finanza, si è presentato al gioco finale della Ghigliottina con un alto montepremi, 230.000 euro, ma dopo le parole Seguire, Quarto, Foglio, Intesa e Numero il suo bottino è sceso di tanto, riducendosi fino a 28.750 euro. E così la soluzione della Ghigliottina si è fatta per lui piuttosto ardua. Alla fine il termine per il quale ha optato è stato Sguardo.

Una soluzione che in realtà si è rivelata inesatta, così come poi illustrato da Flavio Insinna. Il conduttore ha portato lo stesso campione al ragionamento, concretizzatosi con la chiave della Ghigliottina, in realtà rappresentata dalla parola . La puntata di giovedì 8 aprile aveva visto invece alcune repliche, come una delle Ghigliottine vinte da Massimo Cannoletta, al culmine della sua mitica esperienza all'Eredità - si è laureato campione tante volte - con uno dei suoi ultimi successi, quello da 17.250mila euro. Numeri da marziano quelli del divulgatore salentino capace di giocare 33 ghigliottine (21 il primato precedente), vincendo 8 volte e portando a casa un bottino di 280mila euro. Nella puntata replicata da Rai1 Cannoletta doveva mettere insieme le parole Gioco, Borsa, Fase, Operatore e Macchina, trovando la soluzione giusta con il termine Ripresa.

Un'altra Ghigliottina speciale mandata in onda è stata quella di Claudio Sorrentino che sembrava ormai eliminato dopo aver sbagliato una domanda sul cartoon di Bugs Bunny e invece - complici gli errori dei rivali - ebbe comunque la possibilità di giocarsi il montepremi finale di 115mila euro dopo un Triello davvero unico. Il campione riuscì a indovinare la parola giusta per legare Bruto, Finanza, Attacco, Gigante e Remora: Squalo. Per l'operaio rocker di Zagarolo - si occupa di restauri ma si diletta a suonare in una band - un bottino complessivo di 141.250 euro per la gioia della moglie Katia e dei figli Juri e Morgan. Tornando al nuovo campione Francesco, riproverà a conquistare il montepremi della Ghigliottina già a partire dalla puntata di sabato 10 aprile, sempre su Rai1 dalle 18,45.

