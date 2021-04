Fratelli di Crozza, la trasmissione torna in diretta tv su Nove: personaggi imperdibili

09 aprile 2021 a

Tutto secondo programma. Torna una trasmissione seguita e molto attesa in tv dopo lo stop. Appuntamento in tv stasera, 9 aprile 2021, sul Nove in prima serata. Dopo la pausa pasquale torna infatti in diretta da Milano ’Fratelli di Crozza': la trasmissione comincia alle ore 21.25 in live streaming su discovery+. Al centro della nuova puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso i suoi personaggi. ’Fratelli di Crozza' è visibile anche in live streaming gratuito su discovery+, il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

’Fratelli di Crozza' è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

Un gradito ritorno, dicevamo, quello di Stasera con Maurizio Crozza, seguitissimo dai fan. Prima di Pasqua c'era stato infatti uno sto alla trasmissione 'Fratelli di Crozza' che era avvenuta dopo i casi di positività al Covid riscontrati all’interno della redazione del programma. La casa di produzione Itv Movie e Discovery Italia, aveva dato le informazioni attraverso un comunicato, e aveva deciso in via precauzionale di sospendere la puntata prevista per venerdì 26 marzo. Al posto dell’appuntamento live era stata trasmessa una replica dello show. 'Fratelli di Crozza', era stata questa l'informazione data: "tornerà live sul Nove dal 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale".

Pausa pasquale che è terminata ed ecco stasera l'appuntamento con Maurizio Crozza sul Nove, attesissimo dai fan per gli imperdibili personaggi che verranno proposti.

