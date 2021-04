La traviata di Giuseppe Verdi in prima serata su Rai 3

09 aprile 2021 a

a

a

L'opera lirica torna protagonista sulle reti Rai. Stasera, 9 aprile, su Rai 3 La traviata di Giuseppe Verdi a partire dalle ore 21.20. L'Opera di Roma e Rai Cultura tornano a produrre un film-opera dopo lo straordinario successo ottenuto dal Barbiere di Siviglia di Rossini. I protagonisti sono ancora Daniele Gatti, direttore musicale del teatro, e Mario Martone, che firma regia e scene. Violetta Valery è interpretata dal soprano americano di origine cubana Lisette Oropesa, reduce dal successo televisivo di “A riveder le stelle”, che ha inaugurato la stagione della Scala. Accanto a lei il tenore Saimir Pirgu come Alfredo e il baritono Roberto Frontali nei panni di Giorgio Germont. Un cast di altissimo livello.

Stasera a Le Iene la morte misteriosa di Federico Tedeschi e Rodrigo Alves diventato Jessica

"Il barbiere di Siviglia e La traviata – commenta Mario Martone sul sito della Rai – in questa forma mista tra teatro, cinema e televisione, erano scommesse difficili, considerando i tempi strettissimi di ripresa. Sono riuscito a realizzarle grazie al coinvolgimento straordinario di tutte le persone di Rai Cultura e della squadra operativa di Napoli. La loro passione ha fatto scavalcare ogni ostacolo, e non era affatto scontato. È stato un vero coinvolgimento artistico e professionale, che spero apra anche nuove prospettive per il futuro".

Ciao Darwin, da Bonolis il duello Giovani contro Mature: capitane Giovanna Rigato e Gloria Guida

Ovviamento i protagonisti principali non sono gli unici. Il cast è completato da Anastasia Boldyreva nei panni di Flora e Roberto Accurso in quelli del Barone Douphol. Molti gli artisti di “Fabbrica”, lo Young Artist Program dell’Opera di Roma, a essere coinvolti nella produzione: Angela Schisano (Annina), Arturo Espinosa (Marchese D’Obigny) e Rodrigo Ortiz (Gastone), mentre Andrii Ganchuk sarà il Dottor Grenvil. In scena anche Michael Alfonsi (Giuseppe), Leo Paul Chiarot (un domestico) e Francesco Luccioni (un commissario). A dirigere il coro dell'Opera di Roma è il maestro Roberto Gabbani, mentre Eleonora Abbagnato dirige il corpo di ballo e le coreografie sono di Michela Lucenti. I costumi sono stati firmati da Anna Biagiotti, Pasquale Mari ha curato la fotografia. Libretto di Francesco Maria Piave. Lo spettacolo è assicurato e di altissimo livello.

La scomparsa di Alessandro e Stefano e l'omicidio di Bolzano al centro di Quarto Grado

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.