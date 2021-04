Ciao Darwin, da Bonolis il duello Giovani contro Mature: capitane Giovanna Rigato e Gloria Guida

09 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con le repliche di Ciao Darwin, uno dei programmi cult di Mediaset, condotto da Paolo Bonolis in collaborazione con Luca Laurenti. Lo show andrà in onda venerdì 9 aprile su Canale5 dalle 21,30. Dopo lo scontro andato in scena la settimana scorsa tra mondo del web e mondo della televisione, stasera ci sarà il duello tutto al femminile tra Giovani e Mature. A capitanare la squadra delle giovani sarà Giovanna Rigato, mentre al timone delle mature ci sarà la sempre bellissima Gloria Guida. Per l’occasione inoltre Madre Natura sarà sostituita da Padre Natura che nella puntata in questione è il modello originario di Cape Town, Terrance Miguel Hay. Non è ancora risaputo se queste repliche di puntate storiche di Ciao Darwin siano un prologo a una nuova edizione oppure un semplice tappabuchi per l'assenza di programmi in grado di far concorrenza allo show di Rai1 Canzone segreta.

Si comincerà con la presentazione dei due mondi, le capitane e alcune delle concorrenti cercheranno di fare capire al pubblico votante per quale motivo sia preferibile il mondo delle giovani o quello delle mature. Successivamente verranno scelte le rappresentanti dei due mondi che dovranno andare con Luca Laurenti sulla macchina del tempo. In questa occasione le partecipanti verranno portate a Sanremo e il quiz di cultura generale sarà incentrato proprio sul Festival della Canzone Italiana.

Ci sarà quindi spazio per la prova di coraggio che in questa puntata vede le protagoniste costrette a camminare tra ranocchie e topolini, presentati come sempre da Bonolis come animali pericolosissimi. Infine ci sarà spazio per la tradizionale sfilata, in cui le rappresentanti dei due mondi cercheranno di fare capire perché preferire il proprio mondo a quello delle avversarie, con consueta carrellata di primi piani decisamente sexy. La prova decisiva sarà come sempre quella del cilindro. Nel corso della puntata, prevista una gag con Luca Laurenti senza pantaloni e con tacchi a spillo.

