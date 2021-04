Alessio Boni, l'amore passato con Chiara Muti: "Da suo padre Riccardo serietà e dedizione"

09 aprile 2021 a

Alessio Boni è uno dei più importanti attori italiani. Nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 4 luglio del 1966 sotto il segno del Cancro, non si contano le fiction, i film e le opere teatrali che l’hanno visto protagonista con successo. Boni è di umili origini: la madre è casalinga, mentre il padre è piastrellista di professione e che Alessio ha affiancato per un breve periodo, lavorando con lui all’età di 14 anni.

Per quanto concerne la vita privata, Boni vive insiema alla compagna Nina Verdelli, una giornalista di moda più giovane di lui. Nel settembre 2020 hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia insieme al loro figlio, Lorenzo, nato nel marzo dello stesso anno. Tornando alle fiction e ai film a cui Boni ha partecipato, vanno segnalate La meglio gioventù, Cime tempestose, Quando sei nato non puoi nasconderti, Guerra e pace, Caravaggio, Walter Chiari Fino all’ultima risata, Maldamore, Gli anni spezzati, Tutti pazzi per amore, Il ritorno di Ulisse e tante altre pellicole e fiction memorabili. Ora è impegnato con la seconda stagione de La compagnia del Cigno, con Carlotta Natoli.

Sul personaggio che interpreta, un direttore d'orchestra severo, ha raccontato tempo fa un aneddoto legato per certi versi anche alla sua vita privata: "Non ho mai avuto un maestro così duro come quello che interpreto - ha rivelato - ma è grazie a maestri di quel tipo che sono migliorato. Anni fa sono stato fidanzato con Chiara Muti e ho visto tante volte suo padre Riccardo sul podio: la serietà e la dedizione che trasmetteva mi è rimasta dentro da allora. Certi esempi sono formativi. Penso che i ragazzi di oggi abbiano grandi valori, il problema è il troppo amore che gli diamo. Non è vero che sono una generazione di sdraiati: hanno bisogno di no, hanno bisogno di binari su cui correre". Alessio Boni riceverà una canzone a sorpresa nel programma Canzone segreta, di Serena Rossi, in onda venerdì 9 aprile su Rai1.

