Eleonora Daniele, dalla morte del fratello Luigi alla figlia Carlotta con Giulio Tassoni

Eleonora Daniele è una apprezzata conduttrice e giornalista italiana. Nata il 20 agosto 1976 a Padova sotto il segno del Leone, è uno dei volti di riferimento di Rai1. La conduttrice tuttavia ha raggiunto la grande popolarità partecipando a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Laureata in Scienze della Comunicazione nel 2013 e iscritta all’ordine dei giornalisti, ha debuttato come ballerina de La sai l’ultima!, poi come concorrente appunto della seconda edizione del Grande Fratello. Da lì l'inizio della carriera, poi l'ingresso nel mondo Rai fino alla conduzione di Storie Italiane, talk show di informazione mattutino. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2002 ha conosciuto Giulio Tassoni durante una festa al Piper, celebre locale romano. L’amore però nascerà qualche mese dopo, durante una cena a casa di amici in comune. Nel settembre 2019 si è celebrato il matrimonio.

Nel gennaio del 2020, in diretta tv, ha annunciato di essere in dolce attesa, quella di Carlotta, la prima e unica figlia. La bimba è nata nella serata del 25 maggio. "In questo momento non penso ad altri figli, anche se una bambina come Carlotta fa venire voglia di averne molti altri - ha spiegato in una vecchia intervista -. Tuttavia non si deve essere egoisti, bisogna fare i conti con l’età che si ha".

Nel 2015 tuttavia ha subito un grave lutto familiare. La conduttrice ha perso il fratello Luigi con cui aveva un legame davvero speciale. A Maurizio Costanzo aveva raccontato del rapporto con il fratello e della sua “unicità”. Luigi, infatti, soffriva di autismo, ma c’è sempre stato nella vita della conduttrice. “Lui era lì, con i suoi silenzi, il suo distacco dal nostro mondo”, ha raccontato la Daniele, che con le sorelle ha fondato l’associazione Life Inside per sostenere tutte le persone affette da autismo. Eleonora Daniele è ospite venerdì 9 aprile su Rai1 a Canzone segreta.

