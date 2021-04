Le Iene, dalla morte misteriosa di Federico Tedeschi a Rodrigo Alves, diventato Jessica

09 aprile 2021 a

Stasera in tv, venerdì 9 aprile, su Italia 1 intensa puntata de Le Iene. Inizio alle 21.10 per una delle trasmissioni più seguite del gruppo Mediaset. A condurre lo show un trio tutto al femminile: Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Diversi i servizi della serata, annunciati come al solito nel sito ufficiale Mediaset. Antonino Monteleone torna a parlare del giovane Federico Tedeschi, ragazzo di 19 anni trovato morto a Roma il 26 novembre 2017, nella sua camera da letto. Il medico del 118 che per primo è intervenuto sulla scena ha dichiarato che il decesso è stato causato da sospetto ictus, tesi confermata dalla Procura di Roma. I genitori si sono opposti all’archiviazione ma, al secondo consulto, il medico incaricato dalla Procura ha confermato la morte naturale e il procedimento è stato archiviato. La famiglia continua a sostenere però che ci sia un’altra ipotesi e che si tratti di un omicidio.

La giornalista Lilli Gruber è stata incalzata da Filippo Roma. Nei mesi passati Gruber aveva criticato Maria Elena Boschi, fotografata mentre non indossava la mascherina. Stavolta è stata immortalata lei nella stessa condizione: si baciava con il marito ma senza il dispositivo di sicurezza. Vivace botta e risposta tra Lilli Gruber e Filippo Roma. La conduttrice di Otto e mezzo è stata costretta a fare i salti mortali per cercare di spegnere una polemica che la investe proprio come lei aveva fatto con Maria Elena Boschi.

Nel corso della puntata anche il reportage di Alessandro Di Sarno sull’ultima operazione di chirurgia estetica di Rodrigo Alves, noto come il Ken umano, ora diventato Jessica Alves, una donna a tutti gli effetti. Dopo ben 76 operazioni, per un totale di 500mila euro, diventa un vero e proprio fenomeno partecipando a oltre 400 trasmissioni televisive in 24 paesi del mondo. La Iena è volata a Bangkok per assistere all’intervento e racconta le due settimane di ricovero. Nella puntata di questa sera è in programma anche l’intervista doppia a La Rappresentante di Lista, la coppia artistica formata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, protagonista all'ultimo Festival di Sanremo.

