Oroscopo Corriere, previsioni segno per segno di sabato 10 aprile 2021

Oroscopo del Corriere di sabato 10 aprile 2021: qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata.

ARIETE

Sii assolutamente onesto con te stesso: potrebbe essere più facile di quanto pensi soddisfare i tuoi desideri, anche sgattaiolando via dagli impegni.

TORO

Una relazione intensa ti spinge a migliorarti: ascolta la persona accanto a te e se avrai pazienza acquisirai competenze preziose.

GEMELLI

C'è una possibile novità nella tua vita. Potrebbe essere saggio accettare questa opportunità, anche se al momento ti rende nervoso.

CANCRO

Hai il potenziale per essere un profondo pozzo di energia: pianificare un'attività con una persona cara potrebbe avvicinarti di più al suo mondo.

LEONE

La necessità aguzza l'ingegno e oggi potresti intraprendere una nuova direzione in cui far convergere i tuoi sogni. L’importante è non strafare.

VERGINE

È possibile che oggi tu abbia finalmente la voglia e la possibilità di dire cosa ti passa per la mente dopo un lungo silenzio diplomatico.

BILANCIA

Quando la tua autostima cresce è probabile che anche gli altri ti vedano con occhi diversi. Riuscirai a liberarti di alcune preoccupazioni.

SCORPIONE

Oggi è il momento di mettere in gioco i tuoi sentimenti e abbattere le barriere che si frappongono tra te e cosa o chi desideri. Abbi coraggio!

SAGITTARIO

Potresti iniziare a notare una piccola sensazione di sfiducia nei confronti di una persona. Prendilo come un segno: fai emergere tutti i tuoi dubbi.

CAPRICORNO

Guardare come qualcuno del tuo gruppo si immerge appassionatamente nel suo lavoro preferito potrebbe essere fonte di ispirazione.

ACQUARIO

Alcune questioni possono attirare la tua attenzione più di altre: non riesci ad avere il solito trasporto nei confronti di una certa persona.

PESCI

Se non ti impegni a provare qualcosa di nuovo, potresti finire per sentirti soffocato o irrequieto oggi. Le persone potrebbero notarlo facilmente.

