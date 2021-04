Marco Bocci, dalla storia con Emma Marrone al matrimonio e i figli con Laura Chiatti

09 aprile 2021 a

Marco Bocci è un attore amato dal pubblico e molto apprezzato dagli addetti ai lavori. La svolta nella sua carriera è arrivata grazie soprattutto alla partecipazione nelle serie di Romanzo Criminale, dove ha interpretato il commissario Scialoja che dà la caccia alla Banda della Magliana, e Squadra Antimafia Palermo Oggi, in cui ha impersonato Domenico Calcaterra. Il suo cognome all'anagrafe è Bocciolini, Marco Bocci però suonava meglio per disegnare una carriera nel mondo dello spettacolo. La recitazione è sempre stata la sua passione, sin da quando era un bambino. L’infanzia dell’interprete è trascorsa in serenità, nella provincia di Perugia, in compagnia di mamma Graziella e papà Marcello.

Durante l'adolescenza ha quindi deciso di rincorrere il suo sogno, che lo ha condotto di fronte al Conservatorio Teatrale d’Arte drammatica La scaletta di Roma. Marco è nato a Marsciano il 4 agosto 1978, sotto il segno zodiacale del Leone. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato felicemente con la collega, pure lei umbra, Laura Chiatti, che è diventata sua moglie il 5 luglio 2014. Insieme hanno due figli: Enea e Pablo, nati rispettivamente il 22 gennaio 2015 e l’8 luglio 2016.

La coppia ha scelto di crescere i due bambini in mezzo alla natura, tra le splendide campagne perugine. La loro dimora è immersa nel bosco e assomiglia ad una baita. Prima della storia d'amore con Laura Chiatti, Marco Bocci ha avuto una breve ma intensa relazione con la cantante Emma Marrone. Marco è da sempre appassionato di sport, ama correre e fare passeggiate in moto e in montagna. Tra le curiosità legate al suo conto, nel 2018 Marco Bocci ha ricevuto la diagnosi di una rara malattia, un herpes cerebrale. Bocci sarà ospite venerdì 9 aprile a Canzone segreta, il programma di Serena Rossi in onda su Rai1 dalle 21,30.

