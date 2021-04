Terrance Miguel Hay, il Padre Natura di Ciao Darwin è fidanzato con una modella

09 aprile 2021 a

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la replica di una delle puntate di Ciao Darwin degli anni scorsi. La rete Mediaset riproporrà lo scontro tra giovani e maure nell'ambito della programmazione "Ciao Darwin: a grande richiesta", il contenitore all'interno del quale vengono mandate in onda le migliori puntate della divertente trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Visto che a sfidarsi saranno due categorie di donne invece di Madre Natura dalla scaletta scenderà padre natura che nella puntata in questione è Terrance Miguel Hay: 27 anni, origini Sudafricane (è nato a Città del Capo), modello. Ama tenere i capelli lunghi (anche se è capitato li abbia tagliati) e negli anni ha partecipato a vari servizi fotografici per alcuni dei più importanti e conosciuti brand di moda. In passato, è comparso anche nella copertina della rivista, “Men’s Health”.

E' molto seguito su Instagram e nella vita privata è fidanzato con una modella Carolyn Jannice Brophy. Spesso condividono momenti passati insieme sui loro profili Instagram ma non si sa molto del loro rapporto. Il modello, come dicevamo, ha presenziato alla settima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nella puntata dove a sfidarsi abbiamo visto Giovani VS Mature. A guidare le due fazioni l’ex concorrente del Grande Fratello, Giovanna Rigato per la prima categoria, mentre per la seconda una delle attrice della commedia sexy degli anni ’70 e ’80, Gloria Guida. La puntata che andrà in onda in replica questa sera, 9 aprile, su Canale 5 alle 21.20. Terrance Miguel Hay è presente su tutti i social, da Instagram, dove è presente il maggior numero di follower (oltre 11 mila) a Facebook e Twitter. Nel tempo libero ama le escursioni all'aria aperta o le scalate in montagna. E' un vero amante degli animali in particolar modo dei cani.

