Ornella Muti, la figlia Naike Rivelli: "Per fortuna non assomiglio a mio padre"

09 aprile 2021 a

a

a

Ornella Muti, all'anagrafe Francesca Romana Rivelli, è una delle attrici più amate dal pubblico italiano e non solo. Nata da padre napoletano e madre estone, è una vera star internazionale del cinema. Grazie alla sua bellezza ha conquistato anche Hollywood e l’America che, nel 1994, l’ha eletta la donna più bella del mondo.

Per quanto riguarda la vita privata, per lei due matrimoni alle spalle e tre figli. Il primo grande amore di Ornella Muti è stato Alessio Orano. Classe 1945, attore molto noto degli anni Settanta: Tra Ornella Muti e Alessio Orano scatta sul set immediatamente la passione, sfociata cinque anni dopo in un matrimonio: si sposano nel 1975, ma, sette anni dopo, nel 1981, la loro unione arriva al capolinea. Successivamente la Muti ha incontrato il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro, con il quale nel 1974 hanno dato alla luce una splendida bambina, Naike. Quest'ultima ha preso il cognome Rivelli, quello vero della mamma e anche la sua bellezza (per sua fortuna): “Poteva andarmi peggio: per esempio, assomigliare a mio papà", ha raccontato a Grazia.

Ornella Muti e i due matrimoni con Alessio Orano e Federico Fachinetti

Nel 1988 Ornella ha sposato Federico Fachinetti e dal loro amore sono nati Carolina (1984) e Andrea (1987), entrambi attori. In seguito l’attrice è stata legata sentimentalmente al chirurgo plastico Stefano Piccolo. Tra loro è durata circa 10 anni ed è finita nel 2008: “Tutta la mia vita passava attraverso di lui. E' stato il mio errore", ha raccontato la Muti in una intervista a La Stampa . Infine per Ornella nel 1981 un flirt passionale con Adriano Celentano, rivelato dallo stesso cantante e showman: "Non avrebbe dovuto raccontarlo", ha spiegato la Muti successivamente. Ornella Muti sarà tra gli ospiti di Canzone segreta, nella puntata di venerdì 9 aprile, in onda su Rai1 a partire dalle 21,30.

Canzone segreta, Belen tra gli ospiti di Serena Rossi: poi Ornella Muti, Marco Bocci e tanti altri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.