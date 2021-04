Canzone segreta, Belen tra gli ospiti di Serena Rossi: poi Ornella Muti, Marco Bocci e tanti altri

09 aprile 2021 a

a

a

Dopo la pausa del venerdì santo, torna l'appuntamento su Rai1 con Canzone segreta, lo show condotto da Serena Rossi, una dei volti di riferimento Rai tra tv e fiction. Sono Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con lo spettacolo emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine in onda venerdì 9 aprile alle 21.25 su Rai1. Padrona di casa sarà appunto Serena Rossi, che gestirà le emozioni su quella poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, dalla quale passeranno i sei ospiti. Ognuno sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi.

Serena Rossi, l'amore per Davide Devenuto e il figlio Diego: ma non c'è aria di matrimonio

La musica sarà supportata dalla forza delle immagini, tra fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita. Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno, per gli ospiti e non. Dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta.

Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio sospeso a Pasqua: ecco perché. Cosa andrà in onda al suo posto

Sarà presentato il brano con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, in modo tale che il pezzo si potrà adattare anche alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Grande attesa per la partecipazione di Belen Rodriguez, che in estate darà luce al suo secondo figlio, la piccola Luna Marie, dalla storia d'amore con Antonino Spinalbese. E poi ancora Ornella Muti, Orietta Berti e Marco Bocci, quest'ultimo marito della collega attrice, Laura Chiatti. Appuntamento dunque su Rai1 a partire dalle 21,25 con Serena Rossi, per una nuova puntata di Canzone segreta, trasmissione che finora ha sempre vinto la rispettiva serata degli ascolti.

Ascolti tv del 26 marzo: Canzone Segreta batte Ciao Darwin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.