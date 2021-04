Claudia Potenza, i segreti di una mamma del sud. Riparte la Compagnia del Cigno

09 aprile 2021 a

Claudia Potenza è una delle protagoniste della serie Compagnia del Cigno 2 che ripartirà domenica 11 aprile su Rai 1. L'attrice metà pugliese e metà lucana si è confessata nei giorni scorsi in un'intervista a Marie Claire. Di ritorno da Madrid dove è andata a trovare i bambini si è confessata parlando della serie di Ivan Cotroneo: "Mi ha chiamato che ero incinta di Nina, mi mancava un mese al parto. Mi ha proposto la parte in un bel bar di Roma Prati, dicendomi che per questa mamma indipendente pugliese che si fa un mazzo quadrato aveva pensato solo a me".

"Io di Sud ne ho assorbito tanto. Mi sono trovata ad assistere alla trasformazione di Matera, che è passata da essere inesplorata a patinata. Sono felice che sia cresciuta, ma mi tengo strette le sensazioni di quando giocavo tra i sassi con i miei cugini perché mia nonna abitava lì, e le case erano così povere che avevano mezza luce per sbaglio. Ma andavi al belvedere e ti ritrovavi questa cosa che toglieva il fiato, una Palestina, davanti. E ho un altro ricordo indelebile, io a Manfredonia, al liceo classico. La mia aula per molti anni è stata sopra degli scogli, a 5 metri dall’acqua. Mentre c’era lezione, sentivo sbattere i polpi, lo sciabordio dell’acqua, il mare agitato". L'attrice è sposata con l’avvocato barese Domenico Chiarello a settembre 2019. A raccontare il loro primo incontro è stata l’attrice sulla pagine di Vanity Fair di qualche anno fa: “Incontro a Bari, lo capisco subito: insieme avremmo fatto qualcosa di importante. Il mese dopo a Parigi gli infilo quest’anello che porto, con scritto “Sei tu”. Ora lo tengo con i due che mi ha regalato lui quando ero incinta”.

Claudia Potenza sarà ospite nel pomeriggio di venerdì 9 aprile del salotto Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

