Carlotta Natoli e l'amore per Thomas Trabacchi. Un nuovo film per la coppia

Carlotta Natoli è uno dei volti noti del cinema e del piccolo schermo (è stata protagonista di diverse serie). La sua notorietà ha fatto crescere in molti suoi fans la curiosità rispetto alla sua vita privata. Sfera privata che è comunque legata a quella artistica. E' sposata con l'attore Thomas Trabacchi, con cui ha avuto il figlio Teo. Hanno condiviso il set nella fiction Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?, nel film Amori che non sanno stare al mondo (2017), nel film Troppa grazia (2018) e nella fiction Il silenzio dell'acqua (2019). Inoltre hanno condiviso il set di “14 giorni- una storia d’amore” lungometraggio che uscirà a breve.

L'ultimo film, in uscita nelle prossime settimane, si ispira all’omonimo libro edito da La Nave di Teseo, e scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta durante il primo lockdown. Come si può intuire, il tema dell’isolamento causato dal Covid è al centro della narrazione, ma viene trattato con i toni leggeri, tipici della commedia. E' stato scritto infatti durante il periodo del primo lockdown legato alla pandemia coronavirus. Negli anni scorsi c'erano state delle ombre nel loro rapporto e si era scritto anche di un presunto tradimento. Ma Carlotta Natoli lo ha smentito: “Dappertutto trovo scritto che avrei raccontato in un’intervista di aver vissuto il tradimento, ma invece non mi è successo. È tutto un equivoco: io avevo solo detto che il tradimento in una coppia è necessario. Mi riferivo al tradimento della percezione iniziale che hai dell’altro, che ovviamente è sempre idealizzata e deve essere tradita, ovvero ridimensionata. Sto con Thomas da 13 anni, e al contrario io sono per la resistenza. È inutile lasciarsi per poi cercare di nuovo altrove quell’idealizzazione che non lascia spazio alla parte più vera e bella di un essere umano. Anche nella coppia, viva la resistenza, una morbida resistanza”, dichiarò a Vero Tv nel 2015.

Questo pomeriggio l'attrice, che è nel cast de La Compagnia del Cigno 2, sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone su Rai 1 partire dalle 14.

