Wanda Nara, la foto bollente in intimo: fan impazziti. Ecco il guardaroba di Lady Icardi

Wanda Nara torna a infiammare il web con uno scatto sexy. La foto su Instagram di lady Icardi, fa impazzire i fan che la riempiono di like e commenti. La showgirl, moglie del centravanti del PSG Mauro Icardi, ex inter, ha conquistato il pubblico social grazie a uno scatto originale e, come spesso accade, davvero sexy (con gusto). Ha infatti regalato ai suoi follower di Instagram una foto nella quale mostra il suo guardaroba, pieno di abiti e scarpe, Wanda ha posato con addosso un intimo che mette in forma le sue corve. E i fan sono ovviamente impazziti riempiendo il post di commenti.

La sexy foto di Wanda Nara fa seguito a quelle pubblicati nei giorni scorsi, incantevoli. La showgirl ha infatti già fatto la prova costume pubblicando uno scatto che la ritrae sul giardino di casa e in mezzo ai fedelissimi cani. Wanda si conferma personaggio social col suo profilo che ha superato i 7.5 milioni di fan e ogni scatto, ogni giorno. è molto atteso da parte degli ammiratori che la ricoprono di commenti. Anche stavolta, a ben guardare i post e le interazioni, la moglie di Icardi non ha deluso le aspettative. Non un due pezzi da urlo come il precedente, ma uno scatto in intimo da togliere il fiato.

Dopo il divorzio con Maxi Lopez, Wanda in seconde nozze ha sposato Mauro Icardi, che di Lopez era stato compagno di squadra e anche con lui ha voluto avere dei figli. Sono nate due bambine: Francesca il 19 gennaio 2015 e Isabella il 27 ottobre 2016. I piccoli sono sempre al centro degli interessi della modella e showgirl e anche nei suoi profili social finiscono in foto e video quasi tutti i giorni. Il pezzo forte di oggi è comunque il suo intimo. Guardare per credere

