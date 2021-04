Maurizio Vandelli: l'Equipe 84, la collaborazione con Lucio Battisti e l'amore per la moglie Stella

09 aprile 2021 a

Maurizio Vandelli è una delle icone della musica anni '60. Associare il suo nome al'Equipe 84 è cosa naturale. Alcuni brani sono cantati ancora oggi come “Ho in mente te” o "29 settembre". Maurizio Vandelli è nato a Modena il 30 marzo 1945 e ha da sempre avuto una grande passione per la musica. Poco più che ventenne ha così iniziato a esibirsi con I Giovani Leoni, gruppo composto anche da Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella. Nel 1963, sciolti I Giovani Leoni, è nata una band che ha fatto la storia, l’Equipe 84.

Alla canzone 29 settembre è legata alla fruttuosa collaborazione negli anni '70 con Lucio Battisti del quale Maurizio Vandelli fu amico e collaboratore musicale. La carriera con gli Equipe 84 continuerà fino al 1977 poi continuerà come solista. Nel 1989 l’artista è infatti riuscito a ottenere il disco di platino per il suo disco “29 settembre 89”. Nello stesso anno è poi arrivata la vittoria del programma Mediaset “Una rotonda su mare”, a cui partecipavano interpreti famosi soprattutto negli anni 60, grazie a “29 settembre”. Tra la primavera e l'estate, 29 settembre restò per due mesi prima in classifica, diventando il primo successo dello straordinario sodalizio artistico tra Mogol e Battisti. Ma Lucio Battisti non la volle cantare. In un'intervista a Repubblica del 2017 Vandelli raccontò quando Battisti gliela fece ascoltare per la prima volta: "Me la fece ascoltare Lucio, eravamo negli studi della Ricordi a Milano e mi disse, con quel suo romanesco: 'Ahò, Mauri', trovammo un piano che te devo fa' sentì ' na cosa"' Si è sistemato al pianoforte ed è partito: "Seduto in quel caffè, io non pensavo a te..." e poi disse 29 settembre". "Quando è partita la frase '... poi d'improvviso lei sorrise' ho fatto un salto sulla sedia: gli ho detto fermo, ricomincia daccapo, perché lì ho capito che si trattava di un capolavoro", ha rivelato. Nella vita privata Maurizio Vandelli è sposato con Stella, con cui ha stretto un sodalizio anche sul piano professionale. La donna è stata infatti a lungo anche la sua manager. La coppia ha avuto un figlio, Andrea, nato nel 1998.

Questo pomeriggio, 9 aprile, il cantante sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone a partire dalle 14.

