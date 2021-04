Uomini e Donne, Massimiliano: attrazione per Federica. Eugenia e Vanessa, colpo di scena

09 aprile 2021 a

Ultimo appuntamento della settimana oggi, venerdì 9 aprile 2021, per Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che va in onda alle ore 14.45.

Non ci sono anticipazioni ufficiali su ciò che verrà trasmesso ma dal sito Il vicolo delle News che comunica quanto visto nelle registrazioni, si può dedurre la puntata di oggi che sarà ricca di colpi di scena. In particolare uno e che riguarda Massimiliano, uno dei tronisti più seguiti della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset.

Uomini e Donne, nuova conoscenza per Armando. Giacomo e Massimiliano: ecco le preferite

Le ultime puntate hanno visto come protagonisti Samantha Curcio e Giacomo Czerny ma oggi è atteso al centro dello studio Massimiliano Mollicone. Il tronista è alle prese col "triangolo" che vede Vanessa ed Eugenia come corteggiatrici, ma oggi succederà dell'altro a scombussolare i piani del ragazzo.

Massimiliano intanto, ha ammesso di aver fatto un passo indietro nei confronti di Vanessa con cui i discorsi, secondo il suo punto di vista, stanno diventando troppo importanti rispetto al grado della loro conoscenza. Con Eugenia invece, andava tutto a gonfie vele, ma lo scontro tra quest’ultima e Federica, l’ultima corteggiatrice arrivata in trasmissione e per la quale ha provato immediatamente un’attrazione, potrebbe spingere il tronista a procedere più lentamente anche con lei. L’arrivo di Federica ha insomma dato vita a nuove dinamiche. La corteggiatrice, infatti, ha attirato immediatamente le attenzioni di Massimiliano che sta vivendo intensamente il percorso sul trono.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: baci con Angela. Tre ragazze per Massimiliano

Maria De Filippi concederà poi spazio al confronto tra Luca Cenerelli, Elisabetta e Anna Maria, ma anche al percorso di Samantha Curcio, protagonista di una lite con Alessio sul quale continua a nutrire dubbi a causa della sua posizione sociale. Ancora secondo le anticipazioni, la protagonista della puntata di oggi potrebbe essere Gemma Galgani che, dopo le ultime delusioni, è pronta a tuffarsi in nuove conoscenze per poter trovare finalmente l’amore della sua vita. A fra poco per i dettagli.

Uomini e Donne, il triangolo di Massimiliano sta per finire: Eugenia e Vanessa, ecco la scelta

