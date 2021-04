Oroscopo del Corriere di venerdì 9 aprile 2021: le previsioni segno per segno

08 aprile 2021 a

a

a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, venerdì 9 aprile. Le previsioni segno per segno.

ARIETE

Sorgono opportunità legate a un'attività commerciale. La possibilità di guadagnare denaro e avere una vita di qualità per te sono importanti.

TORO

La tua personalità e il tuo aspetto oggi risplendono, soprattutto se allo specchio saprai ammirare di più la persona che hai di fronte.

GEMELLI

Sii comprensivo ed evita i confronti duri: usa la diplomazia. Concentrati sul come rendere felici le persone care, ma non darti troppi affanni.

CANCRO

Passa un po' di tempo con bambini o animali oggi. È essenziale ritrovare il senso del gioco dopo essere entrati in contatto con sensazioni negative.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 8 aprile 2021

LEONE

Occhio ai problemi di autocontrollo: dimenticare e perdonare potrebbero essere i due comportamenti più saggi oggi, il rancore ti porta fuori strada.

VERGINE

Ti piacerebbe occuparti di alcune faccende personali da risolvere. Ma la vita non va sempre come la programmi: imprevisti dietro l’angolo.

BILANCIA

Mantieni l'equilibrio ed evita i conflitti: senti una maggiore disponibilità a rinunciare a cose di cui non hai più bisogno. Non affezionarti agli oggetti.

SCORPIONE

Sei interessato ad attività culturali o artistiche e quando si parla di questi due aspetti, brilli come raramente hai fatto di recente. Energia positiva.

Million Day, i numeri vincenti estratti giovedì 8 aprile 2021

SAGITTARIO

Espandi i tuoi orizzonti oggi e prova ad ascoltare quello che hanno da dire gli altri, soprattutto all'interno della vita di coppia. Ti senti irrequieto.

CAPRICORNO

Oggi trovi forza nei numeri e nel loro significato attraverso amici e gruppi. Lavori per il bene comune ma tieni d'occhio i tuoi desideri e i tuoi sogni.



ACQUARIO

Le preoccupazioni professionali ti sottraggono tempo: evita inutili manifestazioni della tua emotività nella sfera pubblica della tua vita.



PESCI

Oggi sei particolarmente sensibile e intuitivo. Usa la giornata per riflettere e concludere i progetti. Accetta ciò che ti capita e non iniziare nulla di nuovo.

Lotteria degli scontrini, i dieci premi estratti: dove si è vinto e i codici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.