L'Eredità, pillole di campioni: tra le vittorie più belle quelle di Cannoletta e Sorrentino

Puntata speciale quella andata in onda oggi, giovedì 8 aprile 2021, a L'Eredità. Il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna al posto del solito menù ha proposto un mix delle puntate più avvincenti delle ultime settimane. Quelle più rocambolesche e vincenti.

Come la puntata vinta Massimo Cannoletta al culmine della sua mitica esperienza all'Eredità - si è laureato campione tante volte - con uno dei suoi ultimi successi, quello da 17.250mila euro . Numeri da marziano quelli del divulgatore salentino capace di giocare 33 ghigliottine (21 il primato precedente), vincendo 8 volte e portando a casa un bottino di 280mila euro. Nella puntata replicata da Rai1 Cannoletta doveva mettere insieme le parole gioco, borsa, fase, operatore e macchina, trovando la soluzione giusta con il termine rialzo.

Un'altra Ghigliottina speciale mandata in onda è stata quella di Claudio Sorrentino che sembrava ormai eliminato dopo aver sbagliato una domanda sul cartoon di di Bugs Bunny e invece - complici gli errori dei rivali - ebbe comunque la possibilità di giocarsi il montepremi finale di 115mila euro dopo un triello davvero unico. Il campione riuscì a indovinare la parola giusta per legare bruto, finanza, attacco, gigante e remora: squalo. Per l'operaio rocker di Zagarolo - si occupa di restauri ma si diletta a suonare in una band - un bottino complessivo di 141.250 euro per la gioia della moglie Katia e dei figli Juri e Morgan. Cannoletta e Sorrentino sono stati due dei campioni più vincenti e bravi del quiz di Rai1 e a loro nelle ultime settimane si è unita la bellissima Martina Crocchia eliminata proprio nella puntata di ieri, 7 aprile, dopo 20 presenze alla Ghigliottina e un montepremi finale di 158mila euro che la mettono nella classifica delle migliori nella storia del programma condotto da Insinna.

