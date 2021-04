Gianni Morandi, un calice di Brunello per festeggiare il ritorno a casa dopo il ricovero per ustioni

08 aprile 2021 a

Un bicchiere di vino per brindare con i suoi followers, oltre un milione su Instagram, mano ustionata mostrata senza bende, il volto disteso: Gianni Morandi è tornato a casa e festeggia sui social le dimissioni dall'ospedale di Cesena, dove era ricoverato dall’11 marzo, dopo le ustioni riportate a mani e gambe a seguito di un incidente domestico in giardino.

Il cantante bolognese, a corredo della foto scattata dalla moglie Anna Dan, ha scritto: "Non bevevo un bicchiere di vino da un mese". Sul tavolo di casa troneggia una bottiglia di Brunello di Montalcino Pianrosso 2015 dell'azienda Ciacci Piccolomini d’Aragona, di Paolo Bianchini, il vignaiolo amico di Alex Zanardi. Il Pianrosso pochi anni fa è uscito dal commercio e proprio l'annata che beve Morandi, nel 2015, era stato inserito tra i migliori vini italiani dell'anno dal critico James Suckling. Tra i tantissimi commenti di felicitazioni per il ritorno a casa del cantante anche quelli di personaggi famosi e colleghi come Nek e Jovanotti, che tempo fa, rispondendo su Instagram al profilo del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, definì il Brunello "patrimonio dell’umanità".

"Quando gli ho dato la notizia che poteva uscire dall’ospedale è rimasto sorpreso, e poi ha avuto una reazione di felicità, è stato molto contento. Ha avuto l’istinto di darmi un abbraccio, poi si è reso conto che non si poteva tra infezioni e altro, e allora ci siamo dati un colpo di gomito. Era molto emozionato" racconta l professor Davide Melandri, direttore del Centro Grandi Ustionati Bufalini di Cesena, descrivendo così all’Adnkronos il momento delle dimissioni di Gianni Morandi, dopo il ricovero d’urgenza del cantante quasi un mese fa a causa di una brutta ustione che lo ha colpito nelle mani e nelle gambe. Poi ha così descritto il paziente Morandi: "Ha mostrato ogni giorno le sue caratteristiche, quelle di persona sempre molto positiva che ha la particolare dote di dare la carica anche a chi gli sta intorno".

