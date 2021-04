Cado dalle nubi, Checco Zalone alla conquista di Giulia Michelini: cast, trama e trailer | Video

08 aprile 2021 a

a

a

Niente appuntamento con il reality show de L'Isola dei famosi 2021. La puntata di giovedì è saltata per motivi logistici, soprattutto per la concomitanza della versione spagnola Supervivientes (alla quale parteciperà pure Valeria Marini) e così Mediaset ha deciso di mandare in onda la commedia su Canale5 con Checco Zalone e Giulia Michelini protagonisti, vale a dire Cado dalle Nubi, uno dei primi film del comico pugliese. Questo il trailer del film.

La trama vede appunto in primo piano Checco, fidanzato da anni con Angela, alla quale dedica continuamente le sue strampalate canzoni neomelodiche. Lei però improvvisamente lo lascia, accusandolo di essere un fallito, e Checco decide allora di trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno di diventare un cantante di successo. Si trasferisce così a casa del cugino Alfredo, che nasconde alla famiglia il suo essere omosessuale. Checco intanto fa la conoscenza di Marika, che lo convince a dare lezioni di chitarra ai ragazzi di una comunità per adolescenti difficili. Risate e colpi di scena garantiti.

Tra equivoci e gaffe, Checco infatti cercherà in tutti i modi di realizzare i suoi sogni e di conquistare Marika. Cado dalle nubi è il film che ha segnato l’esordio cinematografico di Checco Zalone. Uscito nelle sale nel 2009, ha incassato più di 14 milioni di euro. Questi i nomi principali del cast: Checco Zalone, Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Peppino Mazzotta, Raul Cremona. L'appuntamento dunque con la commedia di Checco Zalone è per giovedì 8 aprile dalle 21,30 su Canale5, al posto della consueta puntata de L'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti in studio Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, tornerà la prossima settimana, sempre su Canale5, lunedì 12 aprile con una nuova avvincente puntata.

Checco Zalone, dal due di picche di Bianca Guaccero alle figlie con Mariangela Eboli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.