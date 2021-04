Checco Zalone, dal due di picche di Bianca Guaccero alle figlie con Mariangela Eboli

08 aprile 2021 a

a

a

Checco Zalone, all'anagrafe Luca Medici, è uno degli attori comici italiani più famosi. Nato a Bari il 3 giugno 1977 sotto al segno dei Gemelli, Checco Zalone è anche cabarettista. Conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a diverse edizioni del programma comico Zelig, Zalone si è fatto successivamente apprezzare al cinema recitando in svariate pellicole di grandissimo successo come Cado dalle Nubi, Che bella giornata e Quo vado (soprattutto quest'ultimo).

"Che bella giornata", il film di Zalone campione d'incassi torna in tv

Il vero nome di Checco Zalone è appunto Luca Medici; il suo nome d’arte deriva dal dialetto barese: l’espressione “che cozzalone!” significa infatti “che tamarro”. Sa suonare il pianoforte e, prima di diventare un famoso attore comico, ha lavorato anche come venditore porta a porta. Inoltre, nonostante sia famoso per la sua battuta pronta, ha raccontato in una vecchia intervista a IoDonna che nella vita di tutti i giorni non è come lo vediamo sul palco: “E' difficilissimo che io rida. Per i miei film non rido proprio. Non voglio neanche rivederli”, ha dichiarato in quella circostanza. Per quanto riguarda la vita privata, Zalone ha frequentato il liceo scientifico come Bianca Guaccero, sua conterranea. La conduttrice rivelò a DiPiù che da ragazzini, in gita, lui provò a corteggiarla ma lei declinò perché ai tempi era fidanzata. Attualmente Zalone ha una compagna, Mariangela Eboli. Sul suo primo incontro con Mariangela ha raccontato a Repubblica: “L’ho conosciuta dieci anni fa. Cantava in una pizzeria - ha detto -. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina", spiegò con sarcasmo in un'altra passata intervista.

Sonia Bergamasco, le figlie Valeria e Maria con Fabrizio Gifuni: l'amore durante La meglio gioventù

Nel 2013 sono diventati genitori di Gaia, e nel 2017 di Greta. A gennaio 2017, quando è diventato papà di Greta. Della compagna Mariangela si sa ben poco, ha comunque lavorato con il compagno nelle sue pellicole come Che bella giornata e Cado dalle nubi.

Video su questo argomento Checco Zalone, gli auguri ai bimbi ricoverati negli ospedali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.