L'Eredità, Martina Crocchia sexy e ironica: "Ora potete ripensare che sono una bambola di gomma" | Video

Sembra essere arrivata al capolinea l'avventura di Martina Crocchia a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. La campionessa insegnante di pole dance dovrebbe far ritorno in trasmissione nella puntata di giovedì 8 aprile, ma probabilmente è stata eliminata nel corso della trasmissione. Intanto sul suo profilo social continuano a campeggiare video sexy insieme alle sue colleghe, sulle esercitazioni nella palestra romana Phoenix.

Tanto da parlare al passato di questa esperienza sulla sua pagina Instagram, sotto il nome di Sogna Aurora: "Non è mai stata mia intenzione far conoscere il mio vero nome, figuriamoci se avrei mai voluto rivelare di avere un cervello - ha affermato nella didascalia che accompagna l'immagine di lei con sguardo sensuale in mezzo a tanti bigliettini firmati L'Eredità -. Certo, il pre serale del primo canale nazionale non è proprio il confessionale in cui tenere segreto qualcosa, ma quando faccio le cose, le faccio per bene. Ciao, sono Martina, e questa è la mia corona. Ora possiamo tornare tutti a pensare che sia una sciocca bambola farcita di gomma e dai costumi promiscui?", ha concluso in modo evidentemente sarcastico. La campionessa si è già aggiudicata più di 150.000 euro. "Li investirò tutti nella mia scuola", ha detto.

Intanto nei giorni scorsi Martina Crocchia ha rilasciato una intervista a Il Fatto quotidiano, nella quale si è raccontata a 360 gradi, tra segreti sulla sua vita professionale e quella privata, con alcune confidenze decisamente interessanti. Come quella legata al suo rapporto con la chirurgia estetica: "A vent'anni ho iniziato a ricorrere al chirurgo: ero un'adolescente molto complessata - ha dichiarato - C'è chi va dallo psicologo e chi intervenire in altro modo. Io ho risolto così. Anche se so perfettamente che questo porta al binomio: bella e oca. Oppure rifatta e stupida".

