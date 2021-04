Stasera in tv, 8 aprile, su Rai1 torna Un passo dal cielo: la trama della puntata

08 aprile 2021 a

Stasera in tv, oggi giovedì 8 aprile 2021, su Rai1 secondo appuntamento con la fiction "Un passo da cielo 6 - I guardiani" (dalle ore 21,25). Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti.

La trama. Nella seconda puntata intitolata Sogni e ossessioni, vediamo l’aspirante poliziotta Camilla che riesce a salvare Manuela dall’esplosione di una bomba. Il tempismo è stato fondamentale per riuscire ad evitarle la morte. Nel frattempo Francesco, con l’aiuto dei compagni della Forestale, indaga sulle implicazioni e i collegamenti legati alla bomba. Chi può avercela così tanto con il commissario? Francesco, dopo un’attenta analisi seguita dal recupero di preziosi indizi, si rende conto che potrebbero esserci altre bombe. Tutto pare riconducibile alla vecchia miniera. Ci sono poi amici e colleghi intorno a Francesco che paiono impegnati con nuovi problemi. Vincenzo sta vivendo un momento difficile, perché si trova a dare una mano a Carolina, mentre Mela sta soffrendo per un profondo senso di nostalgia legato all’assenza della madre. Francesco è indeciso: da una parte vorrebbe andare via e lasciarsi tutto alle spalle, ma dall’altra è ancora troppo legato alle montagne e agli amici cari che l’hanno sempre sostenuto.

Il cast. Oltre all’attore Daniele Liotti nella parte di Francesco Neri, nel cast della sesta stagione di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani troviamo anche Enrico Ianniello (commissario Vincenzo Nappi), Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela Nappi). Tra i nuovi personaggi hanno fatto la loro comparsa c’è l’attrice Serena Iansiti che interpreta Carolina, ma anche Carlo Cecchi (Christoph), Aurora Ruffino (Dafne Mair), Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e con la partecipazione di Pilar Fogliati nel ruolo di Emma.

