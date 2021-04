Giulia Salemi, la mamma non fa sesso: "Da dieci anni, dopo la fine della storia con mio padre"

08 aprile 2021 a

La mamma ha 58 anni e da dieci non fa sesso: "Dopo mio padre non ha visto più una zucchina". Lo ha dichiarato Giulia Salemi che è stata ospite della prima puntata de Il Punto Z. E' la nuova trasmissione di Tommaso Zorzi che va in onda ogni mercoledì sera su Mediasetplay a partire dalle ore 20.45. La clamorosa rivelazione di Giulia Salemi sulla mamma Fariba Tehrani ha ovviamente subito focalizzato l'attenzione del mondo gossip.

La donna attualmente è una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi in Honduras. Quando Zorzi le ha chiesto se la madre è in cerca dell'amore, Giulia Salemi non ci è andata leggera: "In cerca dell'amore? A mio avviso credo che tutti lo siano anche senza saperlo. Mia mamma non l'ha più trovato dopo la separazione con mio papà. Sono dieci anni che non vede più....". Nel corso del confronto con Zorzi, l'ex modella e personaggio televisivo ha spiegato che la madre ha deciso di partecipare al reality senza senza parlarne con lei. Ha firmato il contratto quando lei era ancora rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Quando è uscita ha scoperto che la madre avrebbe partecipato all'Isola: "Ecco perché era sparita. Io le avevo chiesto di restare distante, ma c'ero rimasta male del fatto che non mi aveva inviato nemmeno un messaggio a Natale. Quando sono uscita ho capito e ormai non c'era niente da fare perché aveva già firmato il contratto". L'influencer ha spiegato che partecipare all'Isola non era soltanto il suo sogno, ma anche una necessità visto che nel corso di questo periodo non stava lavorando a causa del Covid. Salemi ha anche spiegato perché ha scelto di non apparire nello studio dello show, proprio per rispettare il patto di "non ingerenza" che ha fatto con la mamma prima del Gf Vip. Durante l'intervista Zorzi le ha chiesto anche come sta procedendo la storia d'amore con Pierpaolo Pretelli e lei ha risposto che sta andando tutto alla grande.

