Isola dei Famosi 2021, salta la puntata: ecco il motivo. Duro colpo per Ilary Blasi

08 aprile 2021 a

Niente appuntamento giovedì 8 aprile per L'Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi in onda su Canale5. Come annunciato dalla stessa conduttrice nell'ultima puntata andata in onda lunedì 5, la serata di giovedì 8 è saltata a causa di una motivazione logistica che ha suscitato qualche polemica tra i fan della trasmissione, che sta riscuotendo un ottimo successo in termini di ascolti. Ecco perché nell'ultima puntata si è verificata una doppia eliminazione, proprio per ovviare a questa diretta mancata. Ma qual è il motivo ufficiale? Quello di lasciare spazio all'esordio dell'edizione spagnola del reality show che si chiama Supervivientes.

"Questo giovedì non andremo in onda per lasciare spazio all'esordio dei nostri cugini spagnoli, l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi che si chiama Supervivientes - aveva spiegato Ilary Blasi -. Per ragioni logistiche, abbiamo preferito non andare in onda, ma torneremo dalla settimana prossima, lunedì e giovedì".

Tornando alle dinamiche del reality italiano, le due concorrenti eliminate nell'ultima puntata sono state Daniela Martani ed Elisa Isoardi. Se la prima ha preferito abbandonare e tornare in Italia, la conduttrice ed ex concorrente di Ballando con le stelle ha deciso di continuare il suo percorso accettando la proposta di restare su Playa Esperanza insieme a Myrea Stabile e Vera Gemma, che sperano di poter rientrare in gioco. Chissà chi potrà tornare con gli altri naufraghi, quel che è certo è che l'eliminazione di due personalità forti come Vera Gemma e Elisa Isoardi (soprattutto quest'ultima battuta al televoto da Andrea Cerioli da poco entrato) è stata un duro colpo per gli autori del programma, che sperano in un ripescaggio delle due protagoniste. Staremo a vedere. Appuntamento lunedì 12 aprile, per una nuova puntata de L'Isola dei famosi 2021, con Ilary Blasi e i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

