Grace Ambrose, la passione per lo sport e il legame sul set con Lorenzo Zurzolo

08 aprile 2021 a

a

a

Grace Eleanor Ambrose, più semplicemente Grace Ambrose, è una giovane attrice italiana, conosciuta ultimamente al grande pubblico grazie a Il Paradiso delle signore, la fiction di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 16. Nata a Roma nel 1996, l'attrice è di origini angloamericane: la madre è statunitense mentre il padre ha origini britanniche. La Ambrose si è però subito appassionata al mondo della recitazione, a soli 8 anni, dopo aver visto lo spettacolo teatrale di un amico; i genitori hanno quindi deciso di esaudire il suo desiderio iscrivendola a un corso di teatro. Da quel momento Grace non ha più lasciato questo mondo.

Le sorelle Izzo: Rossella, Simona, Giuppy e Fiamma. Una vita all'insegna del doppiaggio: amori e figli

Dopo essersi diplomata, Grace Ambrose si è pertanto dedicata totalmente alla sua formazione di attrice, frequentando persino corsi oltreoceano. Dopo aver partecipato a numerosi spettacoli teatrali, ha esordito sugli schermi nel 2006 con un piccolo ruolo nel film di Franco Angeli, La vera storia di Luisa Bonfanti. Dal 2018 ha iniziato ad ottenere parti sempre più importanti, come quella nella terza stagione della serie televisiva con Gigi Proietti, Una Pallottola nel Cuore.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: lo show supera i 2 milioni di spettatori

Nello stesso anno, è entrata nel cast del film Compromessi Sposi, in cui ha recitato da protagonista al fianco di Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Insieme a lei, il giovane attore Lorenzo Zurzolo, poi diventato una vera e propria star delle serie tv con il ruolo in Baby. Nel 2019 ha recitato invece nel film di Ficarra e Picone, Il primo Natale, anche qui con una parte centrale. Madrelingua inglese e in grado di riprodurre alla perfezione le diverse inflessioni dell’accento britannico e americano, Grace sa parlare il francese e lo spagnolo. L’attrice è anche una sportiva: pratica il tennis, il nuoto, il pattinaggio sul ghiaccio e a rotelle. Giovedì 8 aprile è ospite a Oggi è un altro giorno, dalle 14 su Rai1.

Alessandro Fella, dalla laurea all'amore sacrificato per lavoro: "Ma non sono un secchione" e

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.