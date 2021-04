Alessandro Fella, dalla laurea all'amore sacrificato per lavoro: "Ma non sono un secchione"

08 aprile 2021 a

Alessandro Fella è un attore italiano, classe 1988, originario di Cinisello Balsamo, a Milano. Nato il 15 aprile sotto il segno dell’Ariete, le sue passioni sono il cinema e la recitazione: Fella ha raggiunto la sua popolarità al grande pubblico grazie a Federico Cattaneo, il personaggio che interpreta nella fortunatissima fiction di Rai1, Il paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì dalle 16. La primissima volta che si è approcciato in questo settore, però, è stato nel 2011 quando ha deciso di prendere lezioni ed è entrato a far parte anche della compagnia de I Legnanesi.

Contemporaneamente, inoltre, Fella ha deciso di non abbandonare gli studi, ma anzi impegnandosi notte e giorno ha conseguito anche una laurea in Scienze della Comunicazione. Nel 2013 è quindi entrato a far parte della Scuola Internazionale di teatro Arsenale di Milano dove ha cominciato ad apprendere il Metodo Lecoq. Oltre ad aver recitato ne Il paradiso delle Signore, Fella è entrato a far parte anche del cast della fiction La compagnia del Cigno, recitando poi nella serie tv Oltre la soglia e dedicando tanto tempo al teatro.

Per quanto riguarda la vita privata, Alessandro Fella non dovrebbe essere fidanzato. Lo stesso attore ha ammesso, in un’intervista rilasciata a Gpmagazine, che vuole dedicarsi al lavoro e la sua indole da tipo solitario inoltre non lo aiuta più di tanto nella ricerca dell'anima gemella. Con dei suoi amici e colleghi ha messo su infine una propria compagnia teatrale che hanno chiamato La compagnia scattante. Tra le curiosità sul suo conto, ha ammesso di essere sempre stato bravo a scuola, ma non per questo si è reputato un secchione. Ama poi lo sport e ha raccontato di allenarsi ogni mattina prima di andare sul set. Con lui appuntamento su Rai1 giovedì 8 aprile a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone.

