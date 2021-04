Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: lo show supera i 2 milioni di spettatori

08 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e condotto da Serena Bortone. Tutti i giorni sono affrontati temi di attualità, tra politica ed emergenza sanitaria, con in primo piano tuttavia le figure del mondo dello spettacolo, dai protagonisti della musica a quelli della fiction di Rai1. Temi che saranno affrontati anche nella puntata di giovedì 8 aprile, a cominciare dagli interventi degli affetti stabili, i personaggi appunto chiamati a commentare gli argomenti dibattuti con gli ospiti in studio o in collegamento, intervistati dalla stessa conduttrice.

Oggi saranno Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi e la coppia direttamente da Il Paradiso delle signore composta da Emanuel Caserio e Pietro Masotti. Questi ultimi sono la new entry della settimana, con Serena Bortone convinta dalla loro spontaneità e simpatia. Magari è anche un modo per lanciare al meglio la fiction che va in onda proprio subito dopo il talk show, intorno alle 16. Per quanto riguarda Jessica Morlacchi, si tratta della cantante ex Gazosa, il gruppo cult di inizio anni Duemila, che sbancò a Sanremo con la canzone Www Mi piaci tu. Poi tanti anni di buio, prima dell'exploit recente da parte della cantante nella trasmissione di Carlo Conti, Tale e quale show.

E poi Massimo Cannoletta, l'ex campione de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna, grazie al quale si è aggiudicato, tramite il gioco finale della Ghigliottina, 280.000 euro, frutto anche della partecipazione in 51 puntate nella veste di campione. Ora Cannoletta ha uno spazio tutto suo proprio nella trasmissione della Bortone, la rubrica Massimo 5 minuti, in cui approfondisce retroscena o caratteristiche di personaggi storici per legarli all'attualità. Infine Memo Remigi, intrattenitore per eccellenza, con il suo inseparabile pianoforte. Tra gli ospiti in studio gli attori, pure loro protagonisti de Il Paradiso delle signore, Grace Ambrose e Alessandro Fella. Intanto Oggi è un altro giorno continua a ottenere ottimi ascolti, tanto che la puntata di mercoledì 7 aprile è stata vista da oltre 2 milioni di spettatori. Appuntamento dalle 14 su Rai1.

