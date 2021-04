Uomini e donne, per Samantha Curcio c'è Bohdan da Temptation Island: Alessio furioso

08 aprile 2021 a

E' la tronista curvy Samantha Curcio tra i protagonisti della puntata di giovedì 8 aprile di Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45. Prima però c'è da registrare un momento delicato per Giacomo Czerny, il tronista per il quale continuano a litigare Carolina e Martina. Giacomo infatti si mostra piuttosto confuso e lo fa notare pubblicamente. Le due corteggiatrici così decidono momentaneamente di abbandonare lo studio. Chissà se questo spingerà Czerny a lasciare il programma o a scegliere la sua preferita.

Uomini e donne, Samantha nel mirino del calciatore Alessio: la tronista curvy ha fatto colpo

Tornando a Samantha, la tronista si confronterà con due ragazzi nuovi tra cui Bohdan, l’ex tentatore di Temptation Island. La scelta di Samantha di uscire in esterna con due corteggiatori nuovi scatena la reazione di Alessio a cui, secondo il sito del Vicolo delle News, ha mandato il seguente messaggio: “Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere Coca Cola del sapere dell’acqua?". Parole che non sono piaciute ad Alessio convinto che Samantha continui a puntargli il dito contro solo per la sua posizione economica. Samantha poi affronta pure Giulio, un altro corteggiatore. I due sono usciti in esterna, esterna che però non è piaciuta alla stessa Curcio.

La decisione di portare in esterna Bohdan e Giulio ovviamente non è stata apprezzata da Alessio, che in studio esternerà tutto il suo disappunto nei confronti della tronista, per la quale mostrerà tutta la sua delusione. In particolare per le motivazioni. Secondo il corteggiatore è molto grave che Samantha si fermi al fatto che lui sia benestante e non approfondisca per questo la sua conoscenza. Una presa di posizione che provocherà ulteriori polemiche, in studio e sicuramente sui social. Appuntamento dunque su Canale5 dalle 14,45, con un'altra puntata di Uomini e donne.

