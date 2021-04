Ascolti tv mercoledì 7 aprile, Sabrina Ferilli vince con Svegliati amore mio: flop di Simona Ventura

08 aprile 2021 a

Due successi e un clamoroso flop. Così si può riassumere la serata di mercoledì 7 aprile dal punto di vista degli ascolti televisivi. Svegliati amore mio ha chiuso aggiudicandosi gli ascolti della prima serata. L’ultima puntata della fiction di Canale5 con Sabrina Ferilli protagonista insieme a Ettore Bassi e Francesco Arca infatti ha registrato 3.543.000 telespettatori e il 15,21% di share. A brevissima distanza il film di Rai1, Modalità aereo, che ha ottenuto 3.375.000 telespettatori e il 13,36%. Su Rai3 ottimo risultato anche per Chi l’ha visto? con il caso di Denise Pipitone in primo piano, che ha totalizzato 3.137.000 telespettatori e il 13,79% di share. Appena fuori dal podio Italia1 che con Kong: Skull Island ha interessato 1.551.000 telespettatori con il 6,15%, mentre su Rai2 c'è da registrare il fragoroso flop di Simona Ventura con la seconda puntata di Game of Games Gioco Loco, vista da 915.000 telespettatori pari al 3,7% di share.

Poco sotto troviamo Rete4 con l’esordio di Zona Bianca che ha ottenuto 788.000 telespettatori e il 3,75% di share e Atlantide su La7, visto da 563.000 telespettatori pari al 3,11%. Su Tv8 Name That Tune ha fatto registrare 499.000 telespettatori e il 2,09%, mentre Nove con Accordi & Disaccordi ha chiuso la classifica del prime time con 457.000 telespettatori e l’1,68% di share. Nell’access prime time Soliti Ignoti Il Ritorno di Rai1 ha ottenuto 4.880.000 telespettatori e il 17,73% di share, mentre Striscia la notizia su Canale5 ne ha totalizzati 4.455.000 con il 16,05%.

Anche nel preserale ha vinto Rai1 con L’Eredità, visto da 4.391.000 telespettatori pari al 20,6%, mentre il programma concorrente di Canale5, Avanti un altro!, di Paolo Bonolis, è stato seguito da 3.585.000 telespettatori con il 17,2% di share. Nel complesso le reti della Rai hanno conquistato la prima serata, con 9.687.000 telespettatori e il 35,51% di share, e l’intera giornata con 3.980.000 e il 35,63%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.435.000 telespettatori e il 36,41% di share.

