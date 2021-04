Elisabetta Canalis, con la posa sexy spunta il capezzolo: il dettaglio hot fa impazzire i fan | Foto

08 aprile 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis ad alto tasso erotico. La showgirl ed ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato uno scatto super sexy sulla sua pagina Instagram, che può contare su 2,8 milioni di follower. Elisabetta, da poco tornata negli Stati Uniti dove vive da anni con la sua famiglia composta dal marito Brian Perri e dalla figlia Skyler Eva, si è fatta immortalare con sguardo sensuale, vestitino nero che non hanno nascosto alcuni dettagli davvero piccanti, come il capezzolo ben in vista che ha mandato in visibilio i fan. Un utente su tutti ha manifestato il suo entusiasmo: "Chi non ha ingrandito la foto sul capezzolo, mente", ha scritto. E come dargli torto. La Canalis è sempre più bella.

Elisabetta Canalis ha appunto trascorso diverse settimane in Italia, dove mancava da parecchi mesi a causa della pandemia da Covid, e per lei e Skyler è stata una gioia immensa. Ha rivisto la famiglia in Sardegna, gli amici a Milano, è andata a Roma per impegni di lavoro. Ora è rientrata a Los Angeles per le feste e insieme al marito Brian Perri e alle amiche si è scatenata in piscina con addosso un bikini da urlo. Tanto da dar vita a un balletto sexy in acqua insieme alla sua amica e insegnante di pilates.

Elisabetta Canalis, intimo hot e gambe da sogno: anche Sonia Bruganelli applaude | Foto

Soprattutto il messaggio social d'addio all'Italia è stato davvero toccante: "Forse dovevi andartene per ritrovare davvero un posto, forse dovevi viaggiare per capire quanto fosse amato il tuo punto di partenza”, ha scritto Elisabetta Canalis postando un video commovente della sua partenza dall’aeroporto di Alghero con la bimba Skyler Eva tra le braccia della nonna e un fiume di lacrime. In fondo, il paese natìo non si dimentica mai, nonostante ormai la Canalis sia statunitense d'adozione.

Video su questo argomento Elisabetta Canalis da togliere il fiato: sexy trasformazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.