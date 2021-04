Vaccino e ripresa economica al centro della puntata di Restart

07 aprile 2021 a

Stasera in tv, 7 aprile, in seconda serata su Rai 2, nuovo appuntamento con Restart - L’Italia ricomincia da te, il talk condotto dalla giornalista senese Annalisa Bruchi, insieme al collega Aldo Cazzullo. Inizio della puntata alle ore 23.20. Ovviamente come sempre, al centro del programma i temi legati al Covid e ovviamente non solo dal punto di vista sanitario. E' ormai chiaro che le Regioni hanno intenzione di chiedere al premier Mario Draghi di valutare seriamente le riaperture delle attività chiuse, già a partire già dal 20 aprile.

Poi a maggio, sempre da parte delle regioni, si sostiene che occorre programmare la ripartenza per i settori chiusi da mesi, come ad esempio le palestre. Si riuscirà a far ripartire l'economia de l'Italia? Durante il programma Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo ne parleranno con Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna. In studio è prevista anche la presenza di Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria ma anche di Janssen Italia, azienda del Gruppo Johnson & Johnson che a partire dal 16 aprile inizierà a consegnare le sue dosi all'Europa e quindi anche all'Italia. Sarà l'occasione per fare il punto sui vaccini. Arriveranno tutte le dosi che sono state promesse?

E quali possono essere somministrate? Si discuterà del caso AstraZeneca, con Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare al Cnr, in attesa del pronunciamento di Ema. Con Pierferdinando Casini, senatore Per Le Autonomie, Sabino Cassese, giurista, Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute e Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it, si parlerà invece di Recovery Plan, che entro il 30 aprile dovrà essere portato in Europa. Un’occasione, i fondi europei, se ben spesi, per colmare gap e ritardi incredibili che il nostro paese ha accumulato. Con Gianluca Timpone, commercialista, analisi conclusiva di quei lussuosi consumi che non accennano a diminuire.

