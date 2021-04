Maurizio Costanzo Show con Mara Venier, Claudio Amendola e Pupo

07 aprile 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 7 aprile, in seconda serata su Canale 5, a partire dalle ore 23.35, un nuovo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Ancora una volta alla corte di uno dei giornalisti più amati e stimati del Paese, una sfilata di ospiti importanti. Dopo il successo delle prime due puntate della nuova serie, trasmessa dalla principale rete Mediaset, anche per questo terzo appuntamento le previsioni sono molto positive. Passerella e interviste subito dopo la fiction Svegliati amore mio, interpretata da Sabrina Ferilli.

In teatro ci sarà Claudio Amendola, classe 1963, ormai uno dei principali attori italiani. Figlio del grande Ferruccio, anche lui attore ma soprattutto doppiatore, Claudio è diventato un vero e proprio punto di riferimento del panorama cinematografico italiano. E a fianco di un re ci sarà anche una regina, seppur di un altro settore del mondo dello spettacolo, ovvero quello televisivo. Sarà la conduttrice Mara Venier, padrona di casa di Domenica In e reduce da un ottimo risultato di ascolti nella domenica di Pasqua. Altro nome importante arriva dal mondo della musica ed è quello di Pupo.

Enzo Ghinazzi, questo il suo nome reale, è reduce dal successo della quinta edizione del Grande Fratelli Vip dove ha indossato i panni di opinionista insieme ad Antonella Elia, mentre a condurre e dirigere era ovviamente Alfonso Signorini. Al Maurizio Costanzo Show altro volto di riferimento della televisione italiana, quello di Rita Dalla Chiesa, ma ci sarà anche Ciro Ferrara, ex calciatore, difensore di Napoli e Juventus, ma in particolare della nazionale azzurra. Sul palco ancora una volta Tommaso Zorzi, diventato un ospite fisso del programma e attualmente opinionista dell'Isola dei famosi. Ci saranno inoltre Ornella Muti, Giorgio Mastrota, il comico Vincenzo De Lucia e il medico Alessandro Castiglioni, primario di cardiochirurgia del San Raffaele. Una puntata, dunque, che si annuncia molto intensa e che come sempre vedrà ancora una volta Maurizio Costanzo proporre ai suoi ospiti domande particolari e sempre molto intense.

