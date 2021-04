Stasera in tv, 7 aprile, il film Modalità aereo su Rai1 con Paolo Ruffini. La trama

07 aprile 2021 a

Stasera in tv, oggi mercoledì 7 aprile 2021, su Rai1 va in onda il film "Modalità aereo" a partire dalle ore 21,25. La divertente commedia, proposta in prima visione, è diretta da Fausto Brizzi, ed è interpretata da Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. Il produttore è Luca Barbareschi.

La trama: Diego è un imprenditore di successo. Ricco e poco curante del bene altrui, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo. Il suo atteggiamento gli si ritorce contro quando dimentica nel bagno di un aeroporto il suo cellulare di ultima generazione a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito. I due inservienti Ivano e Sabino, maltrattati in precedenza dall'arrogante manager, decidono di vendicarsi e di sfruttare la lunga durata del suo volo verso Sidney per rubargli la sua vita digitale e non solo…

Secondo molti, la vicenda vissuta da Diego in Modalità aereo dopo la perdita del cellulare, ha preso spunto dalla vita personale del regista. Brizzi era stato infatti accusato di molestie da parte di alcune attrici e aveva subito una vera e propria gogna mediatica. In seguito alle accuse il film in uscita Poveri ma ricchissimi (con Christian De Sica e Enrico Brignano) era stato un flop e Brizzi aveva deciso di allontanarsi per un po’ dai social e dalla vita pubblica in generale. Dopo la caduta di ogni accusa, il regista è tornato con Modalità aereo, una commedia in cui racconta in maniera non troppo velata la frustrazione del periodo passato sotto processo, giudiziario e soprattutto mediatico. La commedia si ispira anche alle commedie natalizie per raccontare l’amicizia vera e il potere dei social network. La commedia degli equivoci ha incassato 1,3 milioni di euro e ha una durata di 100 minuti, è uscita al cinema nel 2019.

