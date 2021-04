Umbria Jazz 2021 dal 9 al 18 luglio e il cartellone diventa più ricco

07 aprile 2021 a

Umbria Jazz si farà. Le dati sono ufficiali e il cartellone si arricchisce. Dopo lo stop forzato di tutti i grandi eventi targati Umbria Jazz del 2020, il festival torna a luglio a Perugia dal 9 al 18 e continua ad arricchirsi di nuovi protagonisti.

Secondo quanto riferiscono gli organizzatori, "non sarà ovviamente un'edizione come quelle a cui siamo abituati, ma è un segnale forte di ripresa e di ritorno graduale alla normalità". Oltre ad altri nomi già annunciati saranno in programma a "UJ21" - riferisce il festival - anche il quartetto di Billy Hart con Ethan Iverson, Enrico Rava in duo con Fred Hersch, Cécile McLorin Salvant con Sullivan Fortner, Imany Voodoo Cello, Paolo Fresu con l'omaggio a David Bowie, Melody Gardot, Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba & Aymeé Nuviola, Quinteto Astor Piazzolla, Edmar Castaneda/Gregoire Maret Duo, Danilo Rea, Gino Paoli & Funk Off.

Fred Hersch in trio e Brad Mehldau in piano solo saranno anche on stage al Festival dei Due Mondi di Spoleto nell'ambito di una collaborazione tra le due grandi realtà culturali umbre. Vengono intanto annunciate "a breve" altre novità sul programma di Umbria Jazz 2021. Si riparte con la musica, con un appuntamento che lancia l'Umbria a livello internazionale. E questa ripartenza ha innumerevoli significati e porta con sè degli evidenti valori. Si tratta di una ripartenza che serve anche ad esaltare il ruolo che il jazz, la musica e la cultura hanno sempre nella valorizzazione e promozione dell'Umbria a livello turistico. Il conto alla rovescia, nel segno dell'ottimismo, è quindi cominciato per Uj21. Non resta che scoprire con attenzione il programma della manifestazione, orgoglio della nostra regione e conosciuta in tutto il mondo.

