Rosalinda torna sul set? Spuntano quelle strane lezioni di canto. E Zenga fa una ricerca

Francesco Fredella 07 aprile 2021

Niente Temptation island. Ora Rosalinda Cannavò prende lezioni di canto e fa intendere che possa esserci dietro l’angolo un grande progetto. Intanto, Andrea Zenga cerca una casa più grande: i due, lo ricordiamo, vivono insieme a Milano. "Siamo fidanzati in casa", svela a RTL102.5 News Rosalinda che ha conosciuto la famiglia di Andrea Zenga nel suo recente viaggio a Osimo.

"Sono stata accolta benissimo", racconta. Intanto, i due - ancora una volta - smentiscono la partecipazione a Temptation island. "Non andrei. Sono gelosissima", racconta. "Anche io - dice Zenga jr - non andrei mai e poi mai. Per una volta che ho trovato la donna giusta...", continua.

Adesso, però, gli occhi dei fan del Grande Fratello vip sono puntati su questi due ragazzi super innamorati. Zenga poi chiarisce anche la faccenda legata a Mario, che era circolata sui vari siti. "Tutti hanno pensato che si trattasse di un autore. Errore", racconta l'ex gieffino vip. "Si trattava solo di Mario Ermito a cui avevo detto che mi piaceva Rosalinda. Tutto qui".

Un bel momento per Andrea, che grazie al Grande Fratello vip ha ritrovato suo padre Walter. "Adesso ci sentiamo sempre. Ieri l'ho chiamato, lui lo fa spesso. Il Grande Fratello è stato terapeutico", conclude. Ed anche per Rosalinda sembra essere cambiato tutto. Ora anche i rapporti con Dayane Mello sono più sereni. Niente attriti. E’ roba da reality, tutto ormai superato alla grande.

