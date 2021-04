Chi l'ha visto?, le verità su Denise Pipitone e le accuse al marito di Barbara Corvi

07 aprile 2021 a

a

a

Per la puntata di questa sera di Chi l'ha visto? c'è grande attesa tra gli appassionati di thriller e gialli italiani. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, inizio alle ore 21.20 su Rai 3, infatti, si occuperà con grande attenzione della vicenda di Denise Pipitone. A distanza di 17 anni il caso dell'allora bambina scomparsa da Mazara del Vallo (era il settembre del 2004) è tornato di prepotenza al centro delle cronache. E' stata una ragazza russa che somiglia fortemente a Piera Maggio, mamma di Denise, a spiegare nel corso di un programma della televisione del suo Paese, che è alla ricerca della famiglia, ipotizzando che lei potrebbe essere proprio Denise.

Denise Pipitone, nuovo mistero: in tv spunta la presunta sorella di Olesya

Oltre agli intensi contatti tra i legali della famiglia di Piera Maggio e quelli della giovane russa, sono iniziati anche gli esami per stabilire se Olesya Rostova, questo è il suo nome, è davvero Denise Pipitone. La ragazza è stata sottoposta all'analisi del sangue e nel pomeriggio di oggi, 7 aprile, quindi prima della puntata di Chi l'ha visto?, dovrebbe essere svelato l'esito dalla stessa televisione russa. L'esame del sangue non è decisivo, ma potrebbe spalancare le porte verso quello del dna, la risposta più attesa. Chi l'ha visto? si è sempre occupato della storia della scomparsa di Denise Pipitone e questa sera farà il punto della situazione, cercando di capire se ci sono prime risposte oppure se occorrerà attendere ancora.

Donna scomparsa da 12 anni. Trovate cimici nell'auto del cognato di Barbara Corvi

La puntata di Chi l'ha visto? si occuperà anche questa sera del caso di Barbara Corvi, donna scomparsa da Narni, in provincia di Terni, dodici anni fa. Al centro dell'attenzione in particolare i depistaggi per la sparizione e le accuse al marito che è stato arrestato per omicidio nei giorni scorsi, dopo le lunghe analisi degli inquirenti. Ovviamente come sempre la trasmissione di Rai 3 si occuperà anche di diversi altri casi, oltre che degli appelli per cercare di aiutare le famiglie delle persone sparite recentemente o anche in passato.

Due ore di buco negli spostamenti del marito di Barbara Corvi il giorno della scomparsa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.