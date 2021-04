Sara Croce, gli amori dell'ex Madre Natura: con Vasfi è finita a colpi di denunce. Chi è l'attuale fidanzato

07 aprile 2021 a

Sara Croce è tra gli ospiti di Game of games, la trasmissione condotta da Simona Ventura su Rai2 in onda stasera e giunta alla seconda puntata. La bella modella originaria di Garlasco avrà il compito di trascinare qualcuno dei protagonisti non vip nella serie dei giochi che il programma propone per arrivare alla vittoria del bottino finale.

Game of games, da Simona Ventura ospiti pronti a fare giochi spericolati

Sara, 23 anni, ha iniziato la sua carriera con la partecipazione nel 2017 a Miss Italia. Non ha vinto ma si è fatta notare, ma ha fatto perdere lo stesso la testa a milioni di italiani. Poco dopo infatti è entrata a far parte del mondo dello spettacolo dapprima come Madre Natura di Ciao Darwin ed, in seguito, nelle vesti di bonas ad Avanti un Altro, la bellissima modella ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Su Instagram, infatti, la Croce vanta quasi un milione di followers che delizia con numerso selfie e scatti mozzafiato.

Seppur giovanissima la bella Sara ha già fatto girare "la testa" a tanti spasimanti. In primis il petroliere iraniano Hormoz Vasfi che le ha poi fatto causa chiedendole di restituirgli un milione di euro per le spese sostenuto durante il corteggiamento: fiori, regali, un mese a Dubai, case in affitto, Natale trascorso a New York, la “fuga d’amore” a Las Vegas dove i due avrebbero trascorso insieme il Capodanno, il concerto privato di Lady Gaga, etc... Sara ha ammesso “tutti i comfort, business class, solite sue menate, hotel bellissimi” spiegando che Vasfi fosse diventato “insistente”. Non solo: secondo la modella i due “avrebbero litigato pesantemente in camera” finché il milionario avrebbe preso “due sue borse” lanciandole “fuori dal quarantesimo piano dell’albergo”, una cosa che la fece “spaventare perché non è un comportamento normale”. Poi il riavvicinamento e un altro addio all'insegna delle denunce. In precedenza Sara aveva avuto in flirt con Andrea Damante mentre attualmente è fidanzata con Gianmarco Fiory, portiere del Bari.

