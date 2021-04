Oroscopo del Corriere di giovedì 8 aprile 2021: le previsioni segno per segno

07 aprile 2021 a

Le previsioni segno per segno di giovedì 8 aprile 2021.Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata.

ARIETE

Oggi sei determinato e coraggioso. Prendi l'iniziativa e ricomincia da capo in una nuova direzione. Non avere paura, fidati delle tue intuizioni.

TORO

Sei chiamato ad aiutare oggi. Ma non esagerare: è dannoso per il sistema immunitario. Potresti avere la sindrome della troppa generosità.

GEMELLI

Promuovere nuove idee è il leitmotiv del giorno: il cambiamento e la varietà sono apprezzati. Non sarà una giornata all'insegna del relax.

CANCRO

Sei in modalità di pura sopravvivenza: qualcuno potrebbe pensare che tu sia tornato all'Età della Pietra per i tuoi modi spartani. Rischi l’isolamento.

LEONE

Oggi non diffondere informazioni ricevute confidenzialmente: potrebbe essere pericoloso. La socializzazione si rivela più complicata del solito.

VERGINE

Tendi a confondere la garanzia rappresentata dalle tue risorse economiche con la stabilità emotiva. Oggi scoprirai il limite del denaro.

BILANCIA

È ora che tu prenda in mano il microfono. Hai qualcosa da dire. E quando ti senti in questo modo, le cose cambiano come per magia.

SCORPIONE

Potresti sentirti come Dottor Jekyll e Mister Hyde durante tutta la giornata. Ma il mondo che ti circonda non si accorgerà della tua ambivalenza.

SAGITTARIO

Stai cercando la verità su una questione che ti sta a cuore. Potrebbe riguardare un nuovo progetto, dove hai investito con idee che valuti eccellenti.

CAPRICORNO

Oggi sarai così bravo a trattare con le persone e a fare da mediatore tra due parti in conflitto che potresti essere nominato per il Nobel per la pace.

ACQUARIO

Ottieni informazioni fondamentali per la realizzazione di un progetto e dimostri di avere la capacità di essere autosufficiente e indipendente.

PESCI

Non aver paura di voltarti in una nuova direzione: i segnali che raccogli ti indicheranno la strada giusta. Vedrai che saprai realizzare un profitto.

