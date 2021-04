Antonella Boralevi, la scrittrice che sposò il famoso antiquario quando aveva solo venti anni

07 aprile 2021 a

a

a

Antonella Boralevi è una degli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma su Rai 1 condotto da Serena Bortone. E' stata la produzione ad annunciare che parteciperà alla puntata di oggi, mercoledì 7 aprile. Scrittrice, giornalista, conduttrice e autrice televisiva, opinionista, è considerata una "voce rassicurante" e spesso e volentieri ha preso parte ai salotti televisivi, in particolare quelli gestiti da Federica Panicucci e Barbara D'Urso, ma anche da Bruno Vespa. Fiorentina, nata nel 1953, è cresciuta in una delle famiglie nobili più importanti della regione Toscana, Mannocci Galeotti di Larciano.

Le sorelle Izzo: Rossella, Simona, Giuppy e Fiamma. Una vita all'insegna del doppiaggio: amori e figli

Il suo cognome è proprio Mannocci Galeotti, ma lei preferisce firmarsi con quello del suo ex marito. Ha iniziato a scrivere sin da quando era bambina ed ha coltivato questa sua grande passione per tutta la vita. Primo volume nel 1985: Far Salotto. Da scrittrice ha poi tenuto un buon ritmo e fino ad ora ha realizzato poco meno di venti libri. L'ultimo è stato appena pubblicato da La nave di Teseo ed è intitolato Tutto il sole che c'è. Ma alla fine degli anni Ottanta non è mancato nemmeno l'esordio in televisione. Ha iniziato con In diretta da Spoleto (su Rai 3) e poi è andata avanti con diversi altri programmi, fino a Capitani Coraggiosi del 2009, su La7.

Uomini e Donne, il triangolo di Massimiliano sta per finire: Eugenia e Vanessa, ecco la scelta

Ha inoltre collaborato con quotidiani e mensili e nel 2009 è stata nominata consigliere diplomatico per la comunicazione della cultura e dell'immagine dell'Italia. Si è sposata quando aveva soltanto venti anni con il celebre antiquario Daniele Boralevi, matrimonio poi naufragato dopo che erano nati due figli, Tommaso e Ginevra. Attualmente vive tra Roma, Milano e Firenze, ma ha avuto esperienze anche a Parigi, Londra e New York, dove sono i suoi figli per lavoro. Grande appassionata di teatro, ama gli animali e possiede due bassotti. Le piace anche sciare e giocare a tennis.

Game of games, da Simona Ventura ospiti pronti a fare giochi spericolati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.