Le sorelle Izzo: Rossella, Simona, Giuppy e Fiamma. Una vita all'insegna del doppiaggio: amori e figli

Le quattro sorelle Izzo ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 7 aprile 2021 su Rai1, la trasmissione condotto da Serena Bortone. Tutte insieme non erano mai state presenti (o collegate) in un'unica trasmissione televisiva Giuppy, Fiamma, Rossella e Simona. Una famiglia di doppiatrici quella Izzo, romana doc, figlie del doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Rizzo. A

Rossella Izzo, compirà tra poco 68 anni, oltre che doppiatrice è anche direttrice del doppiaggio, sceneggiatrice e regista italiana è sorella gemella dell'attrice e regista già doppiatrice Simona. Nel 1992 ha vinto il Nastro d'argento miglior doppiaggio femminile per la voce di Susan Sarandon in Thelma & Louise. Nella vita privata è stata sposata con il ginecologo Vincenzo Catania e ha tre figli (Myriam e Giulia, entrambe doppiatrici, e Gianmario. Simona Izzo è la sorella più conosciuta. Dopo l'inizio del doppiaggio presenta in tv Giochi senza frontiere (1982), recita in diversi film come Simpatici & antipatici (1998) di Christian De Sica e cura la sceneggiatura di quasi tutti i titoli diretti da Ricky Tognazzi, sposato nel 1995 dopo una lunga relazione con Maurizio Costanzo. Dal 1975 al 1978 era stata coniugata con Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco, anch'egli attore e doppiatore. Nel 2012, in coppia con il figlio, è stata concorrente della prima edizione dell'adventure game di Rai2 Pechino Express.

Fiamma Izzo ha invece 57 anni, è doppiatrice come nche le sue tre figlie, Rossa, Lilian e Anita Valenzi. Ha lavorato alla direzione del doppiaggio e all'adattamento dei dialoghi di alcune pellicole importanti del cinema americano degli ultimi anni come Il corvo, La lettera scarlatta, Il gladiatore e la trilogia de Una notte al museo. A inzio carriera è stata la voce di Puffetta nel cartoo I Puffi. Giuppy Izzo ha invece 53 anni e ha prestato la voce al personaggio di Lucy May, protagonista dell'omonimo anime, a Forzuto e Brontolone ne I Puffi, al nipotino di Paperone Quo nel cartone animato Duck Tales, e alle attrici Andrea Elson nel ruolo di Lynn Tunner in Alf, Renée Zellweger nel Diario di Bridget Jones e nei suoi due seguiti. Dopo un precedente breve matrimonio con il produttore teatrale Massimo Chiesa, Giuppy è stata sposata con il collega doppiatore Fabrizio Pucci dal quale ha avuto una figlia, Nike, che ha seguito la strada dei genitori divenendo anch'essa una doppiatrice. È madre inoltre di Alessandro Mottini, anche lui doppiatore.

