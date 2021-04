Uomini e Donne, il triangolo di Massimiliano sta per finire: Eugenia e Vanessa, ecco la scelta

07 aprile 2021 a

a

a

Attesa per il nuovo appuntamento di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 7 aprile 2021, in onda su Canale 5 alle ore 14.45. E' la scelta di Massimiliano, ormai prossima, a tenere banco, con i fan della trasmissione col fiato sospeso perché il triangolo al quale ha dato vita, potrebbe già prendere una piega e vedere la parola fine.

Uomini e Donne, Erica Vittoria Hauser muore nel sonno: l'ultimo video dell'ex modella e tronista

Non ci sono anticipazioni ufficiali su ciò che accadrà, come nella tradizione del dating show della rete ammiraglia Mediaset, ma grazie alle registrazioni seguite dalle talpe del sito Il vicolo delle news, si può capire che cosa andrà in onda.

Si apprende così che nella puntata di oggi di Uomini e donne ci sarà ampio spazio dedicato al bel tronista che è vicino a una scelta, anche se resta sempre più diviso tra due delle sue corteggiatrici ovvero Eugenia e Vanessa. Le due continuano a giocarsi il tutto per tutto a Uomini e donne e sembra proprio che oggi sentiremo ancora parlare di questo strano triangolo, come finirà per lui? Sul tema non ci sono spoiler.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: baci con Angela. Tre ragazze per Massimiliano

E non è finita. In questa nuova puntata (la registrazione in questione sarebbe quella del 28 marzo) non mancheranno i colpi di scena. Al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Giacomo Czerny che avrà un duro confronto con Carolina. La corteggiatrice ammetterà di essere delusa dall’atteggiamento del tronista che, per conoscere le nuove corteggiatrici, continua a lasciarla a casa portando, invece, in esterna Martina. Il discorso di Carolina scatena la dura reazione di Giacomo che le chiede perché non sia intervenuta nella puntata precedente per dirlo e abbia aspettato così tanto. Dopo un duro botta e risposta, Giacomo accetterà di ballare con Carolina per chiarirsi e la sua scelta porterà Martina a lasciare lo studio. Quest’ultima, poi, spiegherà di non avere alcuna intenzione di andare via, ma di esserci rimasta male per quello che è successo tra Giacomo e Carolina. Per i dettagli basta aspettare poco. L'appuntamento è alle 14.45.

Giada Pezzaioli: "L'isola dei famosi? Mio marito è il primo supporter". Il sogno dell'Honduras

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.