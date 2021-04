Amaurys Perez, l'amore per Angela e i tre figli. Dove abita il cubano dal sorriso contagioso

07 aprile 2021 a

Amaurys Perez è ospite della seconda puntata del game show Game of Games condotto su Rai2 da Simona Ventura. Accanto ad Amaurys Perez troveremo tanti ospiti dal mondo della comicità e dello spettacolo. Infatti, ci sarà anche la modella Sara Croce, Juliana Moreira (recentemente ospite ad Affari tuoi), il comico Omar Fantini e gli youtubers noti come i “The Show” (Alessio e Alessandro). Ma ecco cinque curiosità sullo sportivo di origine cubana.

Classe 1976, Amaurys Perez ha appena compiuto 45 anni. Nato a Camagüey, a Cuba, è naturalizzato italiano ed è stato un pallanuotista di successo (ha partecipato alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e ai Mondiali di Shanghai 2011). Attualmente, allena la squadra di pallanuoto De Akker Bologna. Partecipando all'edizione 2013 di Ballando con le Stelle è diventato un personaggio noto al pubblico della televisione. Molto apprezzato, ha così partecipato anche a Pechino Express nel 2014 insieme alla moglie, a Stasera tutto è possibile e Ciao Darwin nel 2016. Tra le altre presenze televisive, anche Soliti Ignoti (2020), L’isola dei famosi (2018), classificandosi al terzo posto sul podio e Bake Off Italia (2021).

Amaurys è sposato con Angela Rende, un’insegnante, e i due legati dal 2006 sono molto innammorati. Abitano a Cosenza - dove producono anche birra artigianale - e hanno tre figli Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. L’appuntamento con la nuova (seconda) puntata di Game of Games Gioco Loco è per questa sera . Dopo Rosolino, Raffaella Fico, Max Giusti, Nicola Ventola e Andrea Monte, il nuovo simpatico ospite Amaurys Perez saprà farci divertire nella nuova puntata di Game of Games Gioco Loco che nella prima puntata non ha riscontrato un grande successo in termine di share e auditel, chissà che la presenza di Amaurys non riesca ad aiutare il programma ad avere un maggiore consenso tra i telespettatori.

