Juliana Moreira, l'amore e la gelosa per il marito. La passione per il muay thai

Juliana Moreira è tra gli ospiti di "Game of games" il nuovo format di quiz games condotto da Simona Ventura il mercoledì sera su Rai2. La bella brasiliana, volto noto soprattutto di Mediaset, sarà dunque per una volta in Rai.

Brasiliana di San Paolo, 38 anni, Juliana ha iniziato come modella poi l'arrivo in Italia nel 2005 e l'esordio in tv su Canale5 nella trasmissione "Cultura moderna". Dal 2008 diventa la conduttrice principale di "Paperissima Sprint" per circa dieci stagioni della storica trasmissione Mediaset. Ha condotto anche Matricole & Meteore (Italia 1, 2010) e Colorado - 'Sto classico (Italia 1, 2012) Nel 2020 è diventata protagonista della pubblicità del videogioco per Nintendo Switch, Ring Fit Adventure.

Dal 2007 è sentimentalmente legata a Edoardo Stoppa, inviato storico di Striscia la Notizia, con il quale ha avuto due figli: una femmina, Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e un maschio, Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016. Edoardo e Juliana sono convolati a nozze civili il 10 novembre 2017 e vivono a Milano. Lo scorso anno a Le Iene andò in onda proprio uno scherzo alla bella brasiliana puntando sulla sua proverbiale gelosia nel confronto del marito e sulla passione, in comune, per lo sport. Un giorno compare nella palestra milanese dove i due coniugi si allenano regolarmente, una splendida ragazza bionda, Vanessa Villa, che decide di tenere una lezione con il marito di Juliana mandando su tutte le furie la bella brasiliana sino a una incredibile sfida sul ring. Juliana, che in gioventù ha praticato atletica, dopo aver visto i film di Van Damme e Bruce Lee, si è innamorata degli sport da combattimento. Ha provato boxe e ju jitsu in Brasile, mentre grazie al primo viaggio in Thailandia ho conosciuto il muay thai che ora pratica regolarmente a Milano.

